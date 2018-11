Immeubles effondrés rue d'Aubagne : la ville de Marseille demande aux propriétaires et aux syndics d'agir

Chaque jour ou presque des habitants sont évacués à Marseille depuis l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, à ce jour 1.436 personnes ont quitté leur logement insalubres. Certains sont hébergés à l'hôtel, d'autres ont pu regagner un appartement mais la situation reste précaire et la ville est submergée, elle estime que ce n'est pas son rôle de prendre en charge les évacués.

C'est aux propriétaires et aux syndics de prendre en charge leurs locataires. Aujourd'hui nous faisons leur travail. La mairie nourrit, transporte gratuitement et aux frais du contribuables des personnes qui devraient être prises en charge par leur propriétaires et leur syndic" - Julien Ruas adjoint à la prévention des risques à la ville de Marseille