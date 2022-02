Drame de Saint-Laurent-de-la-Salanque : toutes les églises des Pyrénées-Orientales vont sonner le glas

Pour rendre hommage aux victimes de l'incendie, le diocèse de Perpignan va faire sonner les cloches dans tous les département des Pyrénées-Orientales jeudi et vendredi. Une messe sera célébrée samedi.

Après la douleur, le recueillement. Toutes les paroisses des Pyrénées-Orientales vont faire sonner le glas jeudi et vendredi à midi, pour rendre hommage aux victimes du terrible incendie survenu à Saint-Laurent de la Salanque dans la nuit de dimanche à lundi.

Dans un communiqué, l'Evêché explique vouloir "manifester la proximité affective et spirituelle de la communauté catholique (...) et pour affirmer cette même proximité aux familles et proches endeuillés".

Une messe en mémoire des huit personnes décédées sera célébrée samedi, à 17 heures, à l'église de Torreilles. Pendant le week-end, des prières seront adressées aux victimes, à l'occasion de toutes les messes célébrées dans les Pyrénées-Orientales.