Drame de Tivoli à Marseille : une chapelle ardente pour rendre hommage à Marion et Michael ce vendredi

Marion et Michael vivaient au 17 rue de Tivoli

Les inhumations de Marion et Michael auront lieu samedi 13 mai, dans l'intimité des familles à Aix-en-Provence et à Toulon. Mais ce vendredi, les Marseillais, les voisins et amis du jeune couple mort dans les effondrements de la rue de Tivoli, pourront leur rendre un dernier hommage en l'église Saint-Michel l'Archange dans le 5e arrondissement. Une chapelle ardente sera ouverte de 10h30 à 20h, à l'initiative des parents.

C'est un geste fort, qui touche beaucoup Patrick, habitant du boulevard Eugène Pierre, à deux pas de la rue de Tivoli. Il sera au rendez-vous même s'il ne connaissait pas personnellement le jeune couple : "C'est pour soutenir la famille, dire qu'on est là et que cela touche tout le monde (...) Ils sont disparu dans la fleur de l'âge". En parlant de son quartier du Camas, toujours meurtri, il conclue : "Quand il manque quelqu'un, c'est comme une grande famille où il manquerait un membre".

"Ils s'aimaient, ils étaient heureux, ils sont partis ensemble"

Marion, 31 ans, et Michael, 28 ans, habitaient ensemble au 17 rue de Tivoli. "Ils s'aimaient, ils étaient heureux, ils sont partis ensemble" rappelle une affiche dans le quartier, informant les habitants de ce dernier hommage.

Un mois après le drame, beaucoup de voisins seront au rendez-vous. Liliane a encore les larmes aux yeux en se souvenant de la nuit du 9 avril. Elle a perdu son amie d'enfance dans les effondrements. Ce qui l'aide aujourd'hui, c'est la solidarité dans le quartier : "On en discute toujours (...) Ici c'est vraiment un quartier, il y a toujours quelqu'un qui me demande si j'ai besoin de quelque chose".

L'entraide, c'est devenu une évidence pour la jeune Lucie : "Faire attention à son voisin, aux personnes isolées". Elle reconnaît que le drame des effondrements lui a fait prendre conscience de l'importance de cette solidarité entre voisins.