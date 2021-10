Drame de Valence : l'agence Pôle emploi Victor Hugo rouvre au public après avoir déménagé

Une réunion sans fusion. L'agence Pôle emploi Victor Hugo à Valence vient de déménager dans les locaux de l'agence Briffaut. Le bâtiment va accueillir les deux agences de manière séparée avec une entrée unique. Pour la première fois depuis un peu plus de huit mois, les agents de Victor Hugo accueilleront du public.

Quasiment neuf mois après l'assassinat de Patricia Pasquion, cheffe d'équipe à l'agence Victor Hugo de Valence, le personnel accueille de nouveau les demandeurs d'emploi en physique ce lundi 11 octobre mais à l'agence Briffaut, avenue de Chabeuil.

L'intérieur du bâtiment a été réaménagé. "Chaque agence aura une aile du bâtiment, explique Vincent Panisset, directeur de Pôle emploi en Drôme et en Ardèche. On a fait aussi quelques travaux dans l'accueil pour la redimensionner et prendre en charge l'augmentation du flux".

Pôle emploi a redimensionné l'accueil pour accueillir davantage de public. © Radio France - Willy Moreau

Depuis le 28 janvier, l'agence Victor Hugo est fermée au public. Les demandeurs d'emploi qui souhaitaient rencontrer des agents en physique se rendaient déjà à l'agence Briffaut. Mais la semaine dernière les services ont déménagé. Les équipes se sont retrouvées vendredi.

"Ce n'est pas un déménagement banal, cela réveille de mauvais souvenirs pour certains et c'est difficile. Pour d'autres, c'est une délivrance d'intégrer de nouveaux locaux. Certains télétravaillaient ou avaient déjà intégré les locaux de Briffaut", raconte Vincent Panisset. Une psychologue est d'ailleurs attendue en début de semaine.

Le drame marque encore les équipes. L'agence Briffaut est la seule en France à posséder un vigile à l'entrée. Ce déménagement n'est pas définitif. Pôle emploi table sur l'ouverture d'une nouvelle agence Victor Hugo d'ici deux à trois ans.