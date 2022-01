Les communes de Drap et de Châteauneuf-Villevieille intègrent la métropole Nice-Côte d'Azur. Elles forment ainsi les 50e et 51e communes du périmètre métropolitain. Mais pour l'instant, il y a encore pas mal de pédagogie à faire.

Drap et Châteauneuf-Villevieille font leur entrée dans la métropole de Nice et il va falloir l'expliquer

Les maires de Drap et de Châteauneuf-Villevieille ont du pain sur la planche. Au menu de ce début d'année de la pédagogie, encore, toujours et pour sans doute longtemps. Depuis le 1er janvier, les deux territoires ont quitté la communauté de commune du Pays des Paillons et rejoint la métropole Nice-Côte d'Azur. Mais alors qu'une petite cérémonie était organisée ce lundi pour célébrer ce "passage", les habitants que France Bleu Azur a interrogé était plutôt sceptiques. "On ne sait pas où on va", explique l'un. "Je ne vois pas l'intérêt", avoue un autre. "On verra à l'usage", se persuade un troisième.

En bref, il y a du boulot pour expliquer aux administrés que la Métropole va prendre en charge un grand nombre de services sans que les impôts locaux s'en fasse ressentir. Ce lundi, les maires et le président de la Métropole ont tous pris la parole pour expliquer que ce choix était le bon. À la fin des discours, les lignes n'avaient pas trop bougé. Les sceptiques le restaient, les positifs voulaient y croire.