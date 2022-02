Drapeaux en berne sur toutes les mairies de Loire-Atlantique samedi en hommage au maire de Rezé

L'association des maires de Loire-Atlantique invite ce mercredi toutes les communes du département à mettre leur drapeau en berne samedi 26 février. C'est ce jour-là, à 15 heures, que sera rendu un hommage public à Hervé Neau, le maire de Rezé qui a mis à ses jours le 11 février dernier dans sa mairie. Une enquête a été ouverte pour harcèlement moral, l'élu avait reçu récemment des lettres anonymes relatifs à sa vie privée que le procureur de la République a qualifiés de "malveillants et diffamatoires"

Maurice Perrion, le président de l'association, déplore dans un communiqué "le quotidien de plus en plus difficile pour les maires et les élus locaux qui connaissent une pression grandissante". L'AMF 44 considère que "la santé mentale des élus doit être un sujet pris au sérieux", elle réfléchit à la création d'une cellule d'écoute et de partage, elle serait composée de 3 ou 4 maires. Son objectif sera d'offrir un soutien psychologique dans les moments difficiles que les élus traversent.