Un homme a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi pour avoir vandalisé l'une des banderoles arc-en-ciel accrochées devant l'Assemblée nationale. Ces drapeaux, symboles de la cause LGBT, ont été installés à l'occasion de la Marche des fiertés qui se déroule samedi après-midi à Paris.

Ces drapeaux aux couleurs symboles de la cause LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) ont été accrochées sur l'édifice à l'occasion de la Marche des fiertés qui se déroule ce week-end à Paris ; "en symbole de notre engagement dans la lutte contre toutes les discriminations" explique sur Twitter le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Il annonce par ailleurs la dépose d'une plainte "dans les plus brefs délais".

Une des banderoles arc-en-ciel 🌈 pavoisant l’Assemblée nationale a été dégradée cette nuit. L’auteur de cet acte de vandalisme a été interpellé. Il se revendique militant d’extrême droite et anti LGBT. L’Assemblée nationale portera plainte dans les plus brefs délais. — François de Rugy (@FdeRugy) June 30, 2018

Des passages arc-en-ciel piétons déjà vandalisés dans Paris

Plus tôt cette semaine, des passages piétons recouverts d'arc-en-ciel ont été vandalisés dans le Marais, dans le quatrième arrondissement de Paris. Ils avaient été recouverts de blanc et d'insultes homophobes. En réaction, la mairie de Paris a décidé de rendre permanent la coloration arc-en-ciel de ces passages piétons repeints dans un premier temps pour la Gay pride.