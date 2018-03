Dordogne, France

Depuis ce vendredi, les témoignages de soutien se multiplient en Dordogne pour rendre hommage aux 19 victimes de l'attentat qui a touché la commune de Trèbes près de Carcassonne. C'est notamment la figure "héroïque" d'Arnaud Beltrame, mort après s'être substitué à une otage prise au piège par le terroriste.

Sur les réseaux sociaux, les Périgourdins se fendent d'un tweet ou d'un commentaire sur Facebook pour dire leur soutien aux familles des victimes. Les élus de la Dordogne, eux aussi, ont, pour beaucoup, envoyé des messages de soutien via les réseaux sociaux.

"Ces Français ont perdu la vie dans des circonstances dramatiques et un gendarme a véritablement donné sa vie !" Germinal Peiro

Germinal Peiro, le président du conseil départemental de la Dordogne a tout de suite réagi. "Je connais bien le président du département de l'Aude, j'ai moi-même de la famille là-bas. Ces Français ont perdu la vie dans des circonstances dramatiques et un gendarme a véritablement donné sa vie ! Nous devons rejeter la barbarie et le fondamentalisme religieux" a expliqué Germinal Peiro à France Bleu Périgord.

Des drapeaux en berne

Les drapeaux de nombreuses mairies, à Périgueux et à Saint-Astier notamment, sont en berne. C'est aussi le cas pour ceux des gendarmeries ou encore des casernes du SDIS.

Le drapeau de la mairie de Périgueux est en berne ce samedi © Radio France - Willy Moreau

Des fleurs déposées devant les gendarmeries de Dordogne

D'autres Périgourdins ont voulu rendre hommage aux victimes de l'attentat et particulièrement au gendarme décédé en déposant des fleurs devant les gendarmeries du département. C'était le cas à Périgueux, Vergt, Le Bugue, Bergerac, Thenon ou encore Sarlat.

Un anonyme a déposé une fleur devant la gendarmerie de Vergt pour rendre hommage au gendarme décédé dans l'attentat de l'Aude © Radio France - Gendarmerie de la Dordogne

"On est touchés en tant que gendarmes mais aussi en tant qu'hommes. On reçoit beaucoup de témoignages de soutien" Colonel Nicot.

Des gestes qui touchent beaucoup les gendarmes de Dordogne endeuillés depuis la mort de leur camarade. "On est touché en tant que gendarmes mais aussi en tant qu'hommes. On reçoit beaucoup de messages et de témoignages de soutien. On nous remercie de l'engagement de l'un des nôtres (...) On doit être au service de la population pour la protéger et la secourir quitte à courir le risque de perdre nos propres vies. Notre engagement est marqué par ce décès tragique et c'est toute la famille de la gendarmerie qui est touchée" explique le colonel Nicot, le commandant du groupement de gendarmerie de la Dordogne.