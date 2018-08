Drevant, France

Le théâtre gallo-romain de Drevant remonte au 1er siècle après Jésus-Christ. L'état va investir près de quatre millions d'euros sur quatre ans pour consolider les constructions et même en étendre le périmètre : " On va restaurer les maçonneries visibles qui ne l'ont pas été depuis un siècle et on en profite pour mener des fouilles sur ces murs afin de mieux connaitre l'histoire de l'édifice." explique Pascal Chauveau, ingénieur du patrimoine à la direction régionale des affaires culturelles. Les travaux ont démarré au mois de mars et le site va rester fermé quelques années. L'état a racheté les granges alentours et dès que possible, on creusera sur le haut du site pour mettre au jour de nouveaux gradins. Victorine Mataouchek, archéologue à l'INRAP : " De nouveaux vestiges devraient apparaître. Dans ce cas là, il y aura des fouilles du sous-sol."

Le contrefort du théâtre gallo-romain de Drevant, envahi par les échafaudages. © Radio France - Michel Benoit

On connaîtra alors plus précisément la contenance de ce site, on parle de 8.000 places... à la fois théâtre pour les comédies et amphithéâtre pour des combats de gladiateurs, une polyvalence assez rare dans le monde romain. Beaucoup de questions restent en suspens sur Drevant, rappelle Victorine Mataouchek : " On sait qu'il y avait quand même un grand sanctuaire, deux établissement thermaux et ce théâtre qui est assez grand. Il a été envisagé à un moment que c'était une agglomération lié à la tenue de culte ou de célébrations annuelles, mais le fait qu'on ait trouvé de l'habitat plaide plutôt pour une petite agglomération." Des maçons vont consolider les murs où les infiltrations d'eau ont fait quelques dégâts.

Ce mur en ciment sur le haut du site de Drevant devrait être restauré et d'autres gradins mis au jour pour rendre toute son ampleur au théâtre. © Radio France - Michel Benoit

Le site va rester fermer aux touristes pendant quatre ans. Bernard Jamet, maire de Drevant fait contre mauvaise fortune, bon coeur : "C'est sûr que sur le plan touristique, ce chantier aura une incidence, mais ces travaux étaient vraiment nécessaires. On est petite cité de caractère depuis l'année dernière et c'est très important pour nous. Il nous reste le prieuré du XIIéme siècle et bien sûr le canal de Berry où on peut voguer en bateau électrique. " Bref il reste des choses à voir à Drevant, un détour s'impose !