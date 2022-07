Drheam Cup : un programme festif à Cherbourg-en-Cotentin

A l'occasion du départ de la quatrième édition de la course au large Drheam Cup, la ville de Cherbourg-en-Cotentin met en place un village départ sur la plage verte du 13 au 17 juillet.

Cherbourg "au sens large et au sens du large", pour reprendre la formule de Muriel Jozeau-Marigné, adjointe au maire de Cherbourg-en-Cotentin en charge du nautisme. Comme en 2020, le port du Cotentin sera le théâtre du départ de la quatrième édition de la course de voile au large Drheam Cup le 17 juillet : 130 bateaux de différentes catégories, amateurs et professionnels, sont en lice. En 2020, la ville avait été privée de fête en raison de la crise sanitaire. Cette fois, un riche programme a été mis en place.

Il y a le spectacle sur l'eau, mais il y a aussi toute l'ambiance, l'effervescence avant un départ. On a cette chance d'être une ville départ, il faut le savourer - Muriel Jozeau-Marigné, adjointe en charge du nautisme à Cherbourg-en-Cotentin

Irriguer l'ambiance dans toute la ville

Durant cinq jours, du 13 au 17 juillet, Cherbourg-en-Cotentin va se mettre dans une ambiance festive et balnéaire : animations gratuites, spectacles, fanfares, sorties en mer... Le point névralgique, ce sera le village départ sur la plage verte, qui ouvre ses portes le 13 juillet à 10 heures. Au programme des animations gratuites : atelier cuisine, chants de marins, initiation à la plongée, ou encore démonstration de parkour.

Une tente "Normandie en bouche" accueillera des exposants normands et leurs produits locaux. Au bout du quai de la Hune, un bar-restaurant "Le Hublot" accueillera le public pour les cinq jours de fête, de 10 heures à 22 heures tous les jours.

Des fanfares vont également animer le centre-ville et les rues piétonnes.

Les principaux temps forts

Spectacle Récif (compagnie les Passagers) : une scène servant à la fois de toile de peinture et de plateau de danse. Dès le mercredi matin, les artistes peindront la fresque qui servira de scène le soir.

une scène servant à la fois de toile de peinture et de plateau de danse. Dès le mercredi matin, les artistes peindront la fresque qui servira de scène le soir. Feu d'artifice de la Fête nationale : le jeudi 14 juillet à 22h55 depuis la jetée de la cité de la Mer

le jeudi 14 juillet à 22h55 depuis la jetée de la cité de la Mer Prologue Drheam Trophy : le vendredi 15 juillet, la flotte sortira du port dès 9 heures pour une régate au large des côtes du nord-Cotentin dès midi

le vendredi 15 juillet, la flotte sortira du port dès 9 heures pour une régate au large des côtes du nord-Cotentin dès midi Bagad de Lann Bihoué : le vendredi 15 juillet à 18h30, les 29 musiciens se produiront sur la scène du village de la course

le vendredi 15 juillet à 18h30, les 29 musiciens se produiront sur la scène du village de la course Table ronde "Femmes dans la voile" : samedi 16 juillet à 15 heures, avec la présence de plusieurs navigatrices dont Marie Tabarly

samedi 16 juillet à 15 heures, avec la présence de plusieurs navigatrices dont Marie Tabarly Départ de la course : dimanche 17 juillet avec la flotte des navires qui doit quitter le port à partir de 11h40, direction la Trinité-sur-Mer

Stationnement

Le village de la course sera ouvert du mercredi 13 juillet au dimanche 17 juillet de 10 heures à 18 heures. Une nocturne est organisée le jeudi 14 juillet jusqu'à 22 heures.

Les parkings du petite Perroquet, du grand Perroquet et du Radoub seront fermés toute la semaine avant la départ de la course. Le quai de la Hune sera utilisé pour le village de course du 11 au 18 juillet.

Les pontons ne seront pas accessibles au public. Parmi les meilleurs spots pour assister au Prologue et au départ de la grande course : port du Becquet, plages de Collignon, de la Saline et de Querqueville. Notez que l'accès à la digue de Querqueville est interdit au public pour des raisons de sécurité.