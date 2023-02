Drogue et alcool au volant : les défenseurs des victimes dubitatifs après les annonces de Gérald Darmanin

Une semaine après le grave accident de la route provoqué par le comédien et humoriste Pierre Palmade, sous l'emprise de la cocaïne, le ministre de l'Intérieur a fait plusieurs annonces ce dimanche. D'abord dans le Journal du Dimanche puis lors de sa visite en Corse, où Gérald Darmanin a notamment déclaré vouloir "être beaucoup plus dur avec ceux qui conduisent sous l'emprise de drogues, de stupéfiants ou d'alcool bien évidemment". Il s'est dit pour un retrait des 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiants mais aussi d'alcool, et l'introduction de la qualification d'"homicide routier". Avant de reprendre le volant, une visite médicale serait également obligatoire.

Actuellement, la conduite sous l'usage de stupéfiants est sanctionnée de la perte de six points. Des peines complémentaires peuvent aussi entraîner une suspension du permis pour une durée maximale de trois ans et une annulation du permis, avec trois ans maximum d'interdiction de demander un nouveau permis.

"Espérons que ce n'est pas seulement un effet d'annonce"

Ces annonces sont accueillies avec circonspection par les associations et avocats de victimes de la route. Pour Vincent Julé Parade, avocat spécialisé dans le domaine, "le retrait des 12 points et la visite médicale, ça paraît une bonne idée quand on sait que les consommateurs de stupéfiants se disent eux-mêmes malades, une visite médicale semblerait être une bonne chose". "Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut que ça suive côté alcool, c'est la deuxième cause d'accidents, c'est aussi une addiction", souligne l'avocat à l'AFP et qui ajoute : "tout ça, c'est bien mais espérons que ce n'est pas seulement un effet d'annonces. Depuis qu'il est en poste, on n'a pas beaucoup entendu Gérald Darmanin sur la sécurité routière".

Des annonces qui n'ont "aucune logique" pour certains avocats

De son côté, Antoine Régley, avocat au barreau de Lille, spécialisé en droit routier et dans la défense des victimes de la route estime qu'"il n'y a aucune logique" dans les annonces faites par Gérald Darmanin. Le retrait du permis "n'est pas une bonne mesure" a-t-il déclaré sur franceinfo . "Lorsque vous conduisez sous stupéfiants ou sous alcool pour la première fois vous n'ayez pas accès à un tribunal, c'est-à-dire que vous ne voyez aucun juge. Vous allez recevoir une lettre, une composition pénale ou une ordonnance pénale qui va vous suspendre votre permis de conduire et vous mettre une amende" explique Maître Antoine Régley. "Si on veut sensibiliser les gens à la prudence, et à arrêter ces comportements, ce serait bien qu'on arrête de leur envoyer un petit courrier en leur disant que ce n'est pas bien. Il faudrait les mettre devant des tribunaux pour qu'ils aient la peur de la sanction prononcée par un tribunal." L'avocat estime également qu'il n'y a pas assez de prévention sur les stupéfiants.

La qualification d'homicide routier ? La durée de la peine "ne pourra pas bouger"

"Il aura fallu un accident avec une personne connue pour que le sujet soit abordé", fustige Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière. Pour lui, le problème vient d'abord du manque de contrôle sur les routes et du nombre insuffisant de sanctions. Gérald Darmanin a également annoncé vouloir un million de contrôles routiers contre la drogue par an. "Ca représente une petite trentaine de contrôles par jour et par département", a relativisé sur franceinfo le vice-président de la Ligue. C'est "bien en dessous" de ce qui est fait pour l'alcool assure-t-il puisque, selon lui, sept millions de tests d'alcoolémie ont été réalisés en 2021.

Enfin pour ce qui de la qualification d'"homicide routier" souhaité par le ministre de l'intérieur, Maître Julé Parade estime que "ce que propose Gérald Darmanin c'est d'appeler une chose par son nom, c'est changer la sémantique mais le quantum de la peine ne pourra pas bouger". "La peine maximum est de 10 ans (d'emprisonnement) en matière de délit routier en France. Depuis 20 ans que la loi a été durcie, à ma connaissance le maximum de 10 ans n'a jamais été prononcé en France. Le maximum que j'aie rencontré est 7 ans, et avec sursis", déplore Me Julé Parade.