Drogues : 156,7 tonnes saisies en 2022 en France, dont 27 tonnes de cocaïne, un niveau "historique"

Les autorités françaises ont saisi 156,7 tonnes de drogue en 2022, un niveau "historique", a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse avec Gabriel Attal, ministre des Comptes publics et Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. "La lutte contre le trafic de drogue est plus que jamais la mère de toutes les batailles", a martelé Gérald Darmanin.

Dans le détail, 128 tonnes de cannabis ont été saisies (+15% par rapport à l'année précédente), à "aucun niveau comparable", selon le ministre de l'Intérieur. En 2022, 27 tonnes de cocaïne (+5%) ont été saisies, dont 55% provenaient des Antilles et de Guyane. "Il faut éviter que ce tsunami blanc atteigne nos côtes", a indiqué Gabriel Attal. Le ministre des Comptes publics, dont dépendent les douanes, a annoncé qu'une saisie de cocaïne "historique" avait été réalisée le 19 février par ses services sur le port du Havre , avec 1,9 tonne de poudre interceptée en quelques jours.

Il a affirmé que le gouvernement ne ferait preuve "ni d'angélisme ni de lâcheté" pour lutter contre le trafic de drogue.Enfin, 1,4 tonne d'héroïne (+8%) et 273 kg de drogues de synthèse (+21%) ont été saisis en France en 2022. Pour éviter "ce tsunami blanc" causé par le trafic de cocaïne, le ministre des Comptes publics alloue "45 millions supplémentaires pour doter les douaniers de scanners supplémentaires dans les ports et aéroports".

Enfin, Gabriel Attal évoque des "risques importants" si "on ne réagit pas" en citant des exemples à l'étranger. "La situation de la Belgique et des Pays-Bas doit nous alerter, 110 tonnes de cocaïnes ont été saisies à Anvers l'an dernier et des juges, des ministres sont menacées", explique le ministre. Il évoque aussi le risque des "drogues de synthèse" venues des Etats-Unis, comme le fentanyl, un opioïde très puissant qui a causé la mort de dizaines de milliers de personnes aux Etats-Unis l'année dernière. "Cette drogue est encore peu présente, mais nous devons éviter sa diffusion, nos homologues américains nous alertent", résume-t-il.