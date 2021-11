Drogués à leur insu au GHB dans les bars : la parole se libère à Marseille

Parti de Belgique, le mouvement #Balancetonbar émerge à Marseille. Des témoignages de personnes droguées au GHB dans les bars de la cité Phocéenne circulent sur les réseaux sociaux. Un collectif demande à la mairie et aux bars de prendre des mesures.

Le collectif collages_feministes_marseille suggère de distribuer systématiquement des "cup condom" à l'entrée des bars et discothèques. - Photo d'illustration

Le collectif collages_feministes_marseille interpelle la mairie sur des cas d'intoxications au GHB dans les bars et boîtes de nuit de la cité Phocéenne. Sur son compte Instagram, une vingtaine de lieux sont épinglés, des établissements où des personnes affirment avoir été droguées à leur insu. Le collectif a publié des dizaines de témoignages.

Black-out, vertiges et mal de tête

Sous forme de poudre blanche ou de liquide et connu sous le nom de "la drogue du violeur", le GHB est difficilement détectable, incolore et inodore. Deux Marseillais de 32 ans certains qu'une dose de GHB a été versée dans leur verre à leur insu témoignent: "C'était le soir d'Halloween, dans une boîte de nuit du centre-ville, le barman a mis un temps fou à préparer notre coktail, expliquent les deux amis. Après l'avoir bu, gros trou noir."

Ils ne se souviennent pas des deux heures qui ont suivi. Les deux décrivent des sensations de vertiges, un mal de tête et "des émotions exacerbées". Elle dit avoir retrouvé son état normal seulement 48 heures après. "Heureusement, il ne nous est rien arrivé de plus."

"Ça arrive partout, pas seulement en boîte de nuit" - collectif collages_féministes_marseille

"On s'est rendus compte que ça arrivait partout, pas seulement en discothèque, aussi dans les petits bars", assure Angie, 28 ans, l'une des membres du collectif à l'origine de cette publication. Leur objectif n'est pas d'appeler à boycotter les établissements de nuit de Marseille, "mais de chercher ensemble des solutions." Certains ont répondu favorablement à cet appel et sont ouverts à la discussion.

Le collectif suggère aux gérants de systématiquement distribuer des "cup condom", sortes de couvercles pour protéger les verres, d'afficher des messages de prévention et de former le personnel sur ces questions.

"On ne sait pas s'il y a une hausse des cas à Marseille, on n'a pas de chiffres, tient à préciser Angie. En tout cas la parole se libère et c'est un problème à prendre au sérieux."