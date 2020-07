Pendant tout l'été, la plage des Marquisats, à Annecy, accueille une fois par semaine des stands de prévention autour de la consommation d'alcool et de drogues. Une opération organisée par la police nationale pour sensibiliser notamment les jeunes et les vacanciers.

Drogues et alcool : des opérations prévention tout l'été à Annecy

C'est une première à Annecy, la police nationale organise des opérations de prévention autour de l'alcool et de la drogue sur les plages pendant tout l'été. Une fois par semaine, la plage des Marquisats accueillera des stands sur la sécurité routière. Ces opérations sont organisées par la police nationale à la demande du préfet de la Haute-Savoie afin de sensibiliser les touristes et les jeunes.

"On s'est aperçu qu'il y avait notamment dans la journée et le soir une consommation importante d'alcool sur les plages qui va se répercuter après sur la voie publique ou dans la conduite de véhicules, donc effectivement, l'alcool est un problème", explique Isabelle Labbé, commandante de police à Annecy.

Réglettes et lunettes pour prévenir l'alcool au volant

"On approche les jeunes et les adultes. Ces derniers sont surtout intéressés par les réglettes alcoolémie qui donnent des indications sur la consommation d'alcool, le taux et quelle quantité peut-on consommer", détaille la commandante.

Mais ce qui attire le plus les plagistes, ce sont les lunettes qui simulent l'état dans lequel nous sommes après plusieurs verres d'alcool. Un parcours avec des plots permet de tester ses réactions sous l'emprise, simulée, de l'alcool.

Guylaine, une vacancière venue des Vosges avec sa famille, tente l'expérience avec des lunettes qui lui donnent l'impression d'avoir bu deux verres : "je me sens beaucoup plus alcoolisée que deux verres", s'étonne la vosgienne qui a du mal à marcher droit entre les plots du parcours. Pourtant ces deux verres correspondent au seuil légal pour conduire.

Parfois cela fait sourire mais les gens prennent conscience que quand on a bu on a une attitude un peu particulière - Isabelle Labbé.

La commandante Labbé (à gauche) montre le résultat de l’éthylotest à Guylaine, une vacancière. © Radio France - Louise Buyens

Guylaine souhaite que sa fille de 17 ans, Elisa, teste à son tour les lunettes "en tant que future conductrice, c'est important qu'elle soit sensibilisée, c'est mieux que de faire la morale, il vaut mieux le vivre", assure la mère de famille qui a vu juste : "On ne dirait pas qu'avec deux verres seulement, on est aussi perdu dans l'espace. Mais je sais qu'en tant que jeune conductrice je n'aurai pas du tout le droit à l'alcool", reconnaît Elisa.

Si elle fonctionne, l'opération est amenée à être renouvelée l'été prochain.