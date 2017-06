Drogues : A La Rochelle, on distribue des seringues neuves pour éviter la transmission des infections

C'était ce lundi la 30e Journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogues. Une consommation qui bascule parfois dans l'addiction. Pour limiter la transmission des infections (VIH, hépatites, etc), le CAARUD de La Rochelle distribue des seringues neuves et stériles. Reportage.

"Ici c'est le local où l'on entrepose des aiguilles qui ne sont plus stériles". Sébastien nous montre les bacs jaunes dans lesquels les seringues sont déposées avant d'être incinérées. A 40 ans, il vit dans la rue mais vient au moins une fois par semaine au CAARUD (le Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue). Situé en plein centre-ville de La Rochelle, ce centre médico-social vient aider les usagers à réduire les risques de transmission de maladies. Mais quand Sébastien franchit la porte pour la première fois, il se dit qu'il n'a plus vraiment le choix : "Il fallait que je fasse quelque chose, je prenais de l'héroïne, des amphétamines, du LSD. Je tournais à une boite de 14 sachets de 200 mg de morphine pure par jour. C'est quelque chose qu'on ne donne même pas à une personne en phase terminale".

Sébastien vient une fois par semaine au CAARUD © Radio France - Nathan Mergy

La nouvelle génération est livrée à elle-même, Julien, 31 ans

Mais depuis qu'il fréquente les murs de l'établissement, il reconnait avoir réduit sa consommation, tout comme Mathilde, bientôt 24 ans : "Je fais plus attention maintenant. Par exemple, si c'est une injection intraveineuse, je vais me nettoyer la peau avant. Ici ils nous expliquent tout, et pour moi c'est nouveau". Juste à côté, Julien, son compagnon, partage cet avis : "Avant dans la rue, il y avait les anciens qui expliquaient aux jeunes comment consommer. Mais aujourd'hui, cela a bien changé, la nouvelle génération est livrée à elle-même et consomme donc un peu n'importe comment. Du coup de venir ici ça rassure".

Julien et Mathilde sont en couple, tous les deux SDF, et partagent le même avis : "venir ici c'est s'informer et donc se protéger". © Radio France - Nathan Mergy

C'est un peu comme un refuge

Sur les murs du centre on rappelle les règles de base pour se protéger, contre les hépatites ou encore le VIH. Une infirmière est présente dans les locaux, Virginie Le Bec ausculte chaque usager qui vient ici : "On voit beaucoup d'abcès suite à des injections ratées et puis je fais aussi du repérage des veines. Je les aide à s'injecter sur des veines qui peuvent fonctionner de façon à ce que leur capital veineux soit préservé le plus possible". Mais en plus de réduire les risques, c'est aussi un lieu d'accueil reconnait Julien, surtout quand on vient de la rue : "J'ai perdu ma carte d'identité il y a pas longtemps donc ils m'ont orienté sur les démarches à faire. Et puis on peut prendre des douches, faire des lessives. C'est un peu comme un refuge, on se sent à l'abri et protégé de l'extérieur".

Des seringues stériles sont distribuées au CAARUD de La Rochelle © Radio France - Nathan Mergy

300 usagers en 2016

A l'abri et surtout sur la bonne voie lorsqu'on est ici estime Eric Penagos Pila, le président du centre : "Une fois la porte passée, ça veut dire qu'ils sont prêt à parler. Et quand on peut parler on peut travailler, on peut faire de la prévention, on peut avancer. Et nous avançons à leur rythme, sans rien imposer, pour voir jusqu'où ils veulent aller dans leur santé". Moins de tabou donc plus de monde, le CAARUD de La Rochelle a accueilli 300 personnes l'an dernier, un chiffre en hausse par rapport à 2015.

Virginie Le Bec dans son infirmerie © Radio France - Nathan Mergy