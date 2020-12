Drogues : près de 4.000 points de deal en France, vers une plateforme de signalement en 2021

Une plateforme de signalement des points de deal doit être mise en ligne à partir de 2021, a annoncé ce dimanche Gérald Darmanin dans un entretien au Parisien. "L'administration travaille à une plateforme, notamment grâce au site Moncommissariat.fr qui, dès l'année prochaine, va permettre aux habitants de signaler les nouveaux points de deal ou les déménagements des dealers, fréquents après une opération de police", explique le ministre de l'Intérieur.

Selon Gérald Darmanin, "les citoyens doivent être actifs dans ce combat contre la drogue, mais nous devons leur donner les moyens de nous aider".

Près de 4.000 points de deal en France

3.592 lieux de vente de stupéfiants ont été recensés en France métropolitaine et en Outremer, a indiqué Gérald Darmanin. "Je souhaite que la police et la gendarmerie s'attaquent à chacun d'entre eux. Je communiquerai tous les mois le nombre de points de deal démantelés sur le territoire", déclare le ministre de l'Intérieur.

Un point de deal est défini par le ministère comme un lieu sur la voie publique où des trafiquants vendent quotidiennement des produits stupéfiants. Accusé sur ce terrain de réinstaurer une politique du chiffre, le ministre de l'Intérieur affirme "faire oeuvre de transparence" : "Quand on parle de l'économie, on donne les chiffres de la croissance, quand on lutte contre la drogue, c'est pareil et cela doit nous pousser à obtenir des résultats".

Les départements qui comptent le plus de lieux de vente de drogues sont la Seine-Saint-Denis (276), le Rhône (255) et le Nord (251), selon les chiffres donnés au Parisien par le ministère de l'Intérieur. Avec 34,2 lieux de vente de drogue pour 100.000 habitants, la Guadeloupe est le département où la densité de points de deal est la plus importante.