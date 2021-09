Droit à l'avortement : il faut simplifier le processus estime le planning familial du Loiret

Plusieurs associations, comme Offensive Féministe 45 et le Planning familial du Loiret, demandent à allonger le délai d'interruption volontaire de grossesse (IVG). Actuellement de 14 semaines en France après les dernières règles, le délai est plus long dans certains autres pays européens, comme les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. "Nous souhaitons une société progressiste qui alignerait les délais sur des normes européennes bien plus avancées. Jusqu'à 24 semaines, cela nous irait très bien, mais deux semaines supplémentaires - 16 au lieu de 14 - vont déjà être négociées", indique Sophie Pourin, coordinatrice pédagogique au planning familial du Loiret. Un projet de loi doit être réétudié dans les prochains mois.

Au-delà de l'allongement du délai, l'association réclame une simplification du parcours pour les femmes qui souhaitent avoir recours à l'IVG, y compris en cas de découverte tardive de la grossesse. "Elles peuvent penser qu'elles doivent passer par leur gynéco ce qui rallonge le délai, ou qu'il va y avoir des délais de réflexion. Elles peuvent chercher longtemps le bon interlocuteur", glisse Sophie Pourin. D'autant plus que certaines femmes continuent à avoir leurs règles. "Tout un tas de situations qui font que parfois on peut passer à côté d'une grossesse", ajoute Vincent Raynaud, animateur au planning familial.

Les découvertes tardives de grossesse restent à la marge

Mais rallonger le délai ne va pas provoquer de recrudescence massive d'avortements estime Vincent Raynaud : "Les découvertes tardives restent à la marge. Dans la grande majorité des cas, dans ce que nous voyons en tout cas, ce sont des femmes qui apprennent leur grossesse relativement tôt."

En 2020 dans le département, plus de 850 femmes ont fait des demandes d'avortement auprès du planning familial. L'établissement a pu en pratiquer 207 sur place, à raison d'une capacité de huit interventions par semaine (quatre médicamenteuses et quatre par aspiration.