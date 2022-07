Droit à l'avortement : "il faut tout le temps se battre" témoigne Héloïse en Dordogne

Environ 80 personnes se sont retrouvées ce samedi matin devant l'arbre de la Liberté, place André Maurois à Périgueux pour défendre le droit à l'avortement. à Périgueux comme dans de nombreuses villes en France, des rassemblements sont organisés ce samedi pour dénoncer le recul sur les droits des femmes aux Etats-Unis. La Cour suprême a décidé de laisser les Etats décider de l'autorisation ou non de l'avortement. Plusieurs l'ont d'ores et déjà interdit.

Pascale n'en revient pas de ce qui arrive aux Etats-Unis "c'est hallucinant" explique-t-elle © Radio France - Charlotte Jousserand

"Il faut être en veille"

Patricia a pris la parole devant l'assemblée, elle est sidérée par ce qui se passe aux Etats-Unis "C'est le pire qui soit, non mais de quoi je me mêle". Elle a enfilé ce matin le gilet vert de sa mère décédée l'an dernier. Un symbole car Pascale raconte comment sa mère l'a toujours poussée à être indépendante, à passer son permis et à s'émanciper "ma mère n'a pas eu tout ça, elle n'avait pas d'instruction, elle voulait que je m'en sorte". Patricia avait 18 ans en 1974, au moment de la loi Veil "je me souvenais des luttes des femmes avant qui avaient manifesté pour obtenir ce droit". Elle raconte avoir du avorter, des amies aussi. Patricia a l'impression de revenir 70 ans en arrière.

A l'époque, Héloïse et Robin n'étaient pas nés. Ils sont venus ensemble ce samedi matin pour être solidaire avec les femmes américaines "les Etats-Unis c'est un pays quand même qui est dit développé et pourtant... ça arrive, donc il faut tout le temps se battre pour nos droits". Robin est dégoûté de voir les droits des femmes remis en question. Il estime qu'il faut être en "veille autour de ça et il faut un militantisme pour ne pas laisser pas ça". Le jeune homme évoque l'arrivée à l'Assemblée Nationale de 89 députés du Rassemblement National. Marine Le Pen avait proposé en 2012 le déremboursement des IVG "dits de confort" avant de faire marche arrière lors de sa campagne en 2022.

La députée de Périgueux souhaite l'inscription du droit à l'IVG dans la constitution

Hélène est venue pour défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps. La jeune femme a le sentiment qu'on imite bien trop souvent les Etats-Unis. Elle voudrait que le droit à l'IVG soit inscrit dans la constitution. La député de la première circonscription de Périgueux, Pascale Martin a pris la parole. C'était la première fois que l'ancienne présidente de l'association Femmes Solidaires portait son écharpe de députée en Dordogne. L'élue NUPES a déclaré devant les manifestants que la NUPES allait déposer la semaine prochaine une nouvelle proposition de loi pour inscrire le droit à l'avortement et le droit à la contraception dans la constitution.