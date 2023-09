Droit à l'avortement : environ 80 personnes participent au rassemblement à Besançon

Le rassemblement pour défendre le droit à l'avortement a réuni environ 80 personnes ce jeudi soir à Besançon, place Pasteur en centre-ville. Ces manifestants ont répondu à l'appel national lancé par plusieurs associations et syndicats à l'occasion de la journée internationale pour le droit à l'avortement.

ⓘ Publicité

Ils demandent l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution

"A 18 ans, avoir un enfant en étant étudiant c'est impossible" confie Maëlle, une jeune femme à peine majeure qui participe à ce rassemblement. Elle est présente pour rappeler l'importance de ce droit à l'IVG. Parmi les revendications, les organisateurs appellent à l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française et dans la Charte européenne des droits fondamentaux, "pour que ce droit des femmes partout en Europe soit respecté et garanti". Pour cela, ils exigent "l'accès aux soins pour toutes et sur tous les territoires" pour permettre des IVG dans des délais courts.

Les manifestants pour le droit à l'avortement se sont réunis place Pasteur à Besançon. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Permettre aux sages femmes de pratiquer des IVG instrumentales

Ils réclament aussi, entre autres, la possibilité pour les sage-femmes de pratiquer des IVG instrumentales : la loi le prévoit mais les décrets d'application ne sont pas parus. Les manifestants appellent aussi à "une politique publique de production des médicaments essentiels, de premier recours", incluant les produits nécessaires à l'IVG, pour éviter toute pénurie et rupture d’accès aux soins.

Des cintres comme symboles

Chaque participant à ce rassemblement était appelé à venir avec un cintre, pour symboler "les douleurs et le calvaire que doivent subir des millions de femmes lorsqu’elles n’ont pas accès à une IVG médicalisée et souhaitent, à tout prix, avorter" selon les appels au rassemblement.