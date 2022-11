Droit à l'IVG : l'Assemblée vote en faveur de son inscription dans la Constitution

Malgré un débat ralenti par le dépôt de centaines d'amendements par la droite et l'extrême droite, une proposition co-écrite par la gauche et des députés du camp présidentiel visant à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution a été largement adoptée à la mi-journée par 337 voix contre 22. Le texte modifié propose la phrase suivante, à insérer à l'article 66 de la Constitution : "La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse". Un texte de compromis, dans l'espoir d'obtenir l'aval du Sénat, indispensable pour une réforme constitutionnelle.

Toute proposition de loi constitutionnelle doit en effet être votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, avant d'être soumise à un référendum.