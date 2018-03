Indre, Saint-Maur, France

Quand on demande aux habitants ce qui a changé depuis la fusion, la liste est vite faite : ici, un panneau lumineux indique les prochains rendez-vous de la commune de Saint-Maur dans le centre de Villers-les-Ormes. Là, une rue a changé de nom. Et plus loin, une autre a aussi été rebaptisée.

3 rues ont changé de noms pour éviter les doublons © Radio France - Gaëlle Fontenit

C'est pour éviter les doublons, pour des raisons de sécurité, pour que les pompiers trouvent rapidement. Il y avait 3 doublons, deux rues de la mairie, deux rues de Niherne et deux rues de Châteauroux. On a choisi à chaque fois celle des deux qui étaient la moins peuplées. Ensuite, on a mis sur pied _une commission de suivie pour aider les riverains dans tous leurs changements d'adresse_. Désormais, pour la Poste, les gens de Villers ont pour adresse Villers, 36250 Saint Maur. - Ludovic Réau, maire de Saint-Maur

Eric Bergougnan et Ludovic Réau © Radio France - Gaëlle Fontenit

En revanche, le nom de Villers-les-Ormes a totalement disparu des entêtes : "c'est à cause de la zone commerciale Cap Sud. On ne pouvait pas demander à toutes les entreprises de faire la démarche pour changer le nom de la commune. Administrativement c'est très compliqué".

Baisse des impôts locaux

Mais les habitants de Villers n'ont pas tout perdu : les impôts ont baissé... Les taxes foncières étaient moins importantes à Saint-Maur qu'à Villers. Autre bonne nouvelle : ils peuvent désormais bénéficier de toutes les infrastructures de Saint-Maur.

A l'origine de cette fusion, l'ancien maire de Villers-les-Ormes, Eric Bergougnan.

Cela devenait compliqué financièrement. les dotations d'Etat représentaient 30% de notre budget. La baisse des subventions avait un impact très important. On ne pouvait plus investir... On aurait pu rester isoler, mais cela devenait critique.

Un véritable crève cœur pour Eric Bergougnan. Mais les habitants ne lui en tiennent pas rigueur. La preuve : en 2017, lorsque l'ancien maire de Saint-Maur François Jolivet a été élu à l'Assemblée nationale, les Villériens et les Saint-Maurois ont été appelé aux urnes pour désigner un nouveau conseil municipal. Les adjoints en place du temps de François Jolivet ont été réélus, ainsi que l'ancien maire de Villers, Eric Bergougnan, devenu désormais maire délégué...