Droit de visite en Ehpad : le coup de gueule du maire de Plérin

Ronan Kerdraon est en colère. Dimanche 19 avril, le maire de Plérin (Côtes-d'Armor) a regardé la conférence de presse du premier ministre Edouard Philippe et du ministre de la santé Olivier Véran. Devant sa télévision, il a appris la réouverture des Ehpad et établissements accueillant des personnes handicapées dès ce lundi 20 avril. Un "droit de visite exceptionnel" sans contact physique, à la demande des résidents et limité à deux personnes.

De nombreux appels ce lundi matin

"Ça n'a pas manqué. Dès ce lundi matin, la directrice de l'Ehpad de Plérin a reçu de nombreux appels sauf qu'elle n'avait pas forcément de réponse à donner aux gens," s'agace le maire socialiste. "C'est une bonne mesure de permettre aux gens de rendre visite à leurs proches mais j'ai été surpris qu'on fasse ce genre d'annonce un dimanche à 18h30 pour une mise en place le lendemain matin."

"Nous n'avons pas assez d'équipements de protection pour le personnel et pour les visiteurs. Le gouvernement nous met devant le fait accompli." Ronan Kerdraon souligne que, jusqu'à présent, le confinement des 86 résidents de l'Ehpad de Plérin a fonctionné. "Nous n'avons eu aucun cas de Covid-19, mais n'y a-t-il pas un risque à faire entrer les gens sans tester leur température, sans les protéger convenablement ?" questionne l'élu.

Une semaine de plus pour décider d'un protocole

Ronan Kerdraon a donc décidé de ne pas autoriser les visites au sein de l'Ehpad avant le début de la semaine prochaine afin de laisser le temps aux équipes de mettre en place un protocole. "Il n'y avait pas besoin de leur mettre une pression supplémentaire," ajoute le maire qui attend toujours la livraison de 25.000 masques chirurgicaux et 2.750 masques FFP2 destinés aux personnels de l’Ehpad et des agents de la Ville. La commune a par ailleurs passé commande de 30.000 masques qui seront distribués aux habitants. "Mais nous ne savons pas quand nous serons livrés", indique Ronan Kerdraon.