Droit des femmes, "c'est encore difficile de porter plainte pour violences conjugales au Mans"

Journée internationale du droit des femmes ce lundi. Comme un peu partout en France, les violences conjugales ont augmenté en Sarthe. L'association SOS femmes 72 a enregistré 939 passages en 2020. Et pour sa présidente, c'est encore difficile de porter plainte au Mans.

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi dans le centre-ville du Mans pour demander de nouveau plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Un nouveau rassemblement est prévu ce lundi après-midi à 14h devant l'entreprise Yoplait entre Le Mans et Allonnes.

En Sarthe, comme ailleurs, les chiffres des violences conjugales augmentent

En 2020, il y a eu 939 passages à l'association SOS femmes 72 dont près de 400 nouvelles victimes. Un parcours souvent long et difficile à affaire entendre, ne serait-ce que pour porter plainte.

Le dépôt de plainte est encore difficile à faire et certaines femmes se retrouvent face à des refus de la police; on leur conseille de venir nous voir ou de passer par un avocat

souligne la présidente de SOS femmes 72, Camille Lambert-Barbet. L'association peut ensuite les accompagner dans toutes leurs démarches et si besoin leur trouver un logement.

Camille Lambert-Barbet, la présidente de SOS femmes 72 © Radio France - Charles Deyrieux

C'est au début de l'été que l'association a enregistré le plus de demandes; en fait, juste après la fin du premier confinement. Les violences conjugales ont toutes le même schéma. En Sarthe, comme ailleurs, elles touchent tous les âges et les catégories socio-professionnelles. Ça commence souvent par des violences verbales, en diminuant la personne, puis c'est un gifle, puis des coups...

Certaines femmes viennent nous voir après avoir subit des années de violences physiques et psychologiques. Il y a même parfois des menaces de mort

L'association SOS femmes 72 aide au quotidien les femmes victimes de violences aussi bien par téléphone que sur rendez-vous.

