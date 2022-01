Droits de succession : on travaille toute une vie pour se faire un appartement, et après il faut encore payer"

C'est un des premiers thèmes de campagne qui se détache en ce début d'année, à moins de trois mois de l'élection présidentielle. Les droits de succession font partie des impôts les plus mal acceptés des Français. Selon un sondage Opinionway pour Les Echos et Radio Classique mi-janvier, 81% des Français, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, jugent que la taxation des héritages devrait "diminuer".

A Marseille, Jean-Claude les estime tout simplement inustes : "on travaille toute une vie pour se faire un appartement pour les gosses, et après il faut encore payer, c'est comme s'il fallait encore un loyer".

"Si vous prenez 60% sur votre bien, que vous reste t-il ? Les yeux pour pleurer !"- Nicole, à Marseille

Nicole n'a aucune succession à léguer à ses enfants, "ni appartement, ni argent", mais pourtant, elle trouve les droits de succession injustes : "ce n'est pas normal que les gens travaillent toute une vie pour avoir un bien sans pouvoir le transmettre à leurs enfants et petits enfants, c'est catastrophique. Si vous prenez 60% sur votre bien, que vous reste t-il ? Les yeux pour pleurer !"

Les candidats s'emparent du sujet : on relève les plafonds d'exonération

Même si dans les faits les Français sont finalement peu nombreux à s'acquitter des droits de succession (environ 10%), ce sentiment d'injustice a été bien intégré par les candidats à l'élection présidentielle. La plupart d'entre-eux se sont déjà exprimés sur les droits de succession.

A droite, la candidate LR Valérie Pécresse a été l'une des premières à s'emparer du sujet. Elle promet de supprimer les droits de succession pour "95% des Français", avec un relèvement du plafond d'exonération à 200.000 euros pour un parent léguant à un enfant, contre 100.000 actuellement. L'abattement serait aussi porté à 100.000 euros pour une transmission indirecte, par exemple dans le cas où "une personne hériterait de son oncle ou de sa soeur".

Un plafond à 100.000 euros, ce n'est pas assez pour Bernard, à Marseille. Pour lui, comme pour beaucoup de familles, il faut supprimer les droits de succession pour des patrimoines "jusqu'à une certaine somme, par exemple 300.000 euros. Au dessus, il faut taxer."

Ce relèvement du plafond d'exonération a été bien entendu par beaucoup de candidats, comme l'écologiste Yannick Jadot, "y compris sur les successions aux petits-enfants". Pour le PS, Anne Hidalgo propose même de relever le seuil à 300.000 euros et d'augmenter les droits sur "les successions de plus de deux millions d'euros".

Le communiste Fabien Roussel ne veut pas de droits de succession "en dessous de 118.000 euros", qui est le montant du patrimoine médian en France, et ce "quels que soient les descendants". Il défend aussi la progressivité de l'impôt, "plus élevé sur les patrimoines les plus élevés".

Pour Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) la barre est placée à 120.000 euros par personne, et face aux niches et exonérations des plus riches, il promet de "tout prendre" au-dessus de 12 millions d'euros. Le candidat propose par ailleurs de créer une "adoption sociale", c'est à dire la possibilité pour deux personnes sans lien familial de se créer des droits mutuels d'assistance et donc d'accès à l'héritage.

Eric Zemmour propose de supprimer l'impôt sur les successions à hauteur de "200.000 euros par part", et s'engage à ne pas toucher à la transmission des entreprises.

La parade : les donations de son vivant

La parade pour beaucoup de familles : les donations. Les parents peuvent actuellement léguer jusqu'à 100.000 euros à leurs enfants tous les 15 ans et 31.865 euros à leurs petits-enfants, que ce soit sous forme d'argent ou de bien immobilier par exemple. C'est la solution pour ne pas faire peser les droits de succession sur l'héritage des enfants. Ainsi, Bernard propriétaire de deux appartements à Marseille, a cédé ses logements à ses filles : "cela permet aux enfants de bien démarrer dans la vie sans attendre ma mort. Parce que si je peurs à 100 ans, ce sera trop tard !"

Sur ce sujet des donations, les candidats à l'élection présidentielle ont également avancé leurs idées. Marine Le Pen (RN) veut par exemple réduire les délais entre deux donations à 10 ans (contre 15 ans aujourd'hui), à hauteur de 100.000 euros

