Droits de l'enfant : la France a des progrès à faire selon l'UNICEF

Les enfants sont à l'honneur ce lundi 21 novembre à Matignon. Un "Conseil des ministres des enfants" est prévu avec une vingtaine de jeunes, issus du réseau des associations d'aide à l'enfance. lls vont faire des propositions au gouvernement sur des thèmes comme l'environnement, l'école ou encore le numérique. La Première ministre Elisabeth Borne réunira ensuite un Comité interministériel à l'Enfance pour accélérer sur le sujet de la protection des mineurs. Car selon le rapport de l'UNICEF publié ce dimanche, la situation est alarmante.

La France doit encore réaliser des progrès pour garantir les droits des enfants, en particulier ceux des plus fragiles, pointe le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Les inégalités sociales et territoriales empêchent "un trop grand nombre d'enfants d'avoir accès à l'école, aux services de santé ou de protection", déplore l'UNICEF France dans un communiqué, publié à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant. "Les enfants les plus vulnérables, qu'ils soient en situation de grande pauvreté, de handicap, victimes de violences (...) peinent à voir leurs droits les plus élémentaires garantis", assure l'organisme.

Des enfants souffrant de violences physiques et de troubles psychologiques

Les chiffres font froid dans le dos. Tous les cinq jours en France, un enfant est tué par un de ses parents. Et la part de mineurs hospitalisés suite à des violences augmente. Plus 50 % en seulement 3 ans, entre 2017 et 2020. Des drames qui surviennent à cause d'un manque de prévention et de repérage des situations dangereuses selon l'UNICEF.

Par ailleurs, depuis le début de la crise Covid, la santé mentale des jeunes s'est dégradée. Un tiers des 6-18 ans dit souffrir de troubles psychologiques, un quart d'entre eux se sentent souvent déprimés ou abandonnés. Et la prise en charge est encore insuffisante. "Il faut attendre six mois à un an et demi pour avoir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique", déplore Adeline Hazan, présidente du comité français de l'UNICEF, dans une interview au Journal du Dimanche .

42.000 enfants SDF

Plus d'un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Plus de 42.000 sont sans domicile fixe, dont plus de 1.600 qui vivent dans la rue. "La situation est inquiétante, même si des progrès ont été réalisés. Les mineurs ne sont pas suffisamment protégés en France, ils ne peuvent pas suffisamment vivre leur vie d'enfant", commente Adeline Hazan. Dans le même temps, l'Aide Sociale a l'enfance à de plus en plus de mal à accompagner les 308.000 jeunes suivis. Ils sont toujours plus nombreux, alors que les moyens financiers et humains diminuent selon la présidente du comité français de l'UNICEF.

Encore des inégalités scolaires

La France fait encore figure de championne en matière d’inégalités scolaires. Les enfants en situation de handicap ont toujours des difficultés d'accès à l'école : 20 % des saisines du défenseur des droits pointent ce problème. Même chose pour les mineurs issus de milieux défavorisés ou vivant dans les bidonvilles. La ségrégation reste également forte : 10 % des collèges publics ont plus de 63 % d’élèves issus de milieux défavorisés. Concernant le harcèlement scolaire, en 2021, un enfant sur dix indiquait être harcelé souvent ou de temps en temps.

Des améliorations insuffisantes

L'UNICEF reconnaît des améliorations depuis 2016, date de la dernière évaluation de la France par le Comité des droits de l'enfant. Elle souligne par exemple le développement de politiques publiques ciblées sur les enfants. Le gouvernement a ainsi lancé en 2019 un plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Il a aussi mis des mesures en place pour renforcer l'accompagnement des 1.000 premiers jours de l'enfant. Ces politiques sont toutefois insuffisantes, "très éparses", ce qui nuit à "leur lisibilité" et à "leur efficacité", regrette toutefois l'organisme, qui appelle à la création d'un "vrai" ministère de l'Enfance.