Droits des femmes : "Au rythme où l'on va, il faudra plusieurs décennies pour atteindre l'égalité salariale"

Les collectifs féministes appellent, ce mardi, à une "déferlante pour l'égalité" et contre les violences sexistes, à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes. Une manifestation est organisée à Grenoble, à 15h40, devant le CHU.

A l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, en ce 8 mars, plusieurs collectifs appellent les femmes à descendre dans la rue à Grenoble et dans plusieurs villes de France, pour réclamer l'égalité des droits et plus de moyens contre le sexisme et les violences faites aux femmes. "Beaucoup de féministes sont déçues par le quinquennat d'Emmanuel Macron" estime ce mardi Lucille Montesse, l'une des membres de l'association "Osez le féminisme ! 38". Une manifestation est organisée à Grenoble, à 15h40, devant le CHU.

Vous appelez toutes les femmes à se mobiliser aujourd'hui. Comment, par quelles actions ?

Oui, tout à fait. C'est important de rappeler qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour les droits des femmes. Bien évidemment, il y a la manifestation cet après midi dans différentes villes de France, notamment à Grenoble à 15h40, devant le CHU. J'invite toutes les femmes qui le peuvent à manifester, à faire la grève également. Et puis, il y aura beaucoup de projections à Grenoble, notamment cette semaine, du film "Debout les femmes" de François Ruffin. Et puis l'association "Osez le féminisme !" propose régulièrement des cafés-débats où l'on aborde différents sujets.

Il y en avait notamment ce lundi soir sur le "sexisme intériorisé". De quoi s'agit-il exactement ?

Le sexisme intériorisé, c'est le fait que même en tant que femme, on va perpétuer des comportements sexistes, qu'on fait subir à d'autres femmes. Au fond, c'est lorsque l'on n'a pas conscience de ces comportements, qu'ils sont intériorisés. Il faut donc les déconstruire.

Votre association a formulé plusieurs recommandations aux candidats et candidates à la présidentielle. Et ce matin, votre porte-parole, Alyssa Ahrabare, a estimé que le quinquennat d'Emmanuel Macron a été "un féminisme de façade". Pourquoi ? Certaines choses ont été faites tout de même pendant ce quinquennat non ?

Très peu, en fait, je suis assez déçue et je pense que beaucoup de féministes le sont aussi. Beaucoup d'annonces ont été faites et finalement, peu de moyens ont été accordés dans cette lutte pour les droits des femmes. Donc oui, c'est pour ça qu'on parle d'un féminisme de façade. On repart presque de zéro aujourd'hui. Donc oui, il y a une déception assez importante pour les féministes.

Qu'est ce que vous espérez justement de cette présidentielle ? Qu'est-ce que vous demandez aux candidats ?

En toute honnêteté, vu les candidats qu'on nous propose, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut espérer... mais les féministes espèrent toujours tendre vers l'égalité, notamment salariale. On s'en rapproche vraiment à très, très petit pas. On réclame aussi plus de moyens dans l'éducation, la formation des policiers, la prise en charge des violences sexistes et sexuelles. On espère aussi, au niveau scolaire, plus de sensibilisation auprès des jeunes pour ensuite prévenir ce genre de violences.

Depuis le début de la crise du Covid, on a vu que les femmes sont en première ligne dans tous les métiers du soin, du "care". Pendant la crise, il y avait eu des promesses d'augmentations salariales, sauf qu'on les attend toujours. Il y a eu de très, très petites choses qui ont été faites et maintenant, c'est quasiment passé à la trappe. Et puis on peut aussi rêver : le congé paternité a été un tout petit peu augmenté, mais franchement, ça reste très peu. On peut encore espérer gagner à ce niveau-là aussi.

La campagne présidentielle approche : 4 candidats sur 12 sont des candidates. Vous préférez voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ?

Bon, c'est vrai qu'on a des femmes candidates. Mais la plupart d'entre elles sont à droite ou à l'extrême droite, avec des valeurs qui ne sont pas tout à fait des valeurs féministes...

Vous allez poussez j'imagine pour que l'égalité femmes-hommes soit l'un des thèmes de cette campagne présidentielle - il y a encore 22% de différence de salaire entre hommes et femmes - car pour l'instant, ce thème n'est pas très présent ?

Pas du tout présent même. Après, il y a énormément de sujets qui mériteraient de la place dans cette campagne présidentielle. Mais effectivement en matière d'égalité salariale, il faut vraiment accélérer. Au rythme où l'on va, on peut encore attendre plusieurs décennies pour l'atteindre. C'est un vrai combat. On représente quand même 50% de la population...

Quelles sont vos préoccupations principales en ce moment à Grenoble ? On a parlé récemment du mouvement "balance ton bar", qui a touché Grenoble...

Tout à fait, il y a d'ailleurs un compte Instagram "Balance Ton Bar Grenoble", qui permet de sensibiliser un peu, de prévenir les bars concernés. Car à Grenoble comme ailleurs, la problématique des violences sexuelles et sexistes est très présente. On essaie avec nos cafés-débats d'informer un maximum de gens.