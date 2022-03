Droits des femmes : des manifestations prévues dans de nombreuses villes de France en ce 8 mars

A l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, en ce 8 mars, plusieurs collectifs appellent les femmes à descendre dans la rue à Paris et dans plusieurs villes de France, pour réclamer l'égalité des droits et plus de moyens contre le sexisme et les violences faites aux femmes.