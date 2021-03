Droits des femmes : encore des progrès à faire sur le marché du travail en Nouvelle-Aquitaine

En moyenne les hommes ont toujours plus de facilité à entrer et à rester dans le monde du travail. En Nouvelle Aquitaine 77 % des hommes ont un emploi, pour les femmes c'est 5 points de moins. Moins de travail donc et des emplois plus précaires ou à temps partiel : les femmes sont surreprésentées dans les secteurs saisonniers où l'on enchaîne les contrats courts.

Et ce n'est pas une question de compétence : souvent elles sont plus diplômées que les hommes mais elles sont recrutées sur des postes moins qualifiés avec toujours des inégalités flagrantes de salaires. La dernière étude de l'INSEE remonte à 2017 mais l'écart semble se maintenir : les femmes en Nouvelle-Aquitaine gagnent en moyenne 20 % de moins que les hommes.

Dernier enseignement de cette étude de l'INSEE : l'impact de la crise sanitaire. Le Covid a encore creusé les inégalités. Les secteurs en première ligne ou les plus touchés comme la santé, l'aide à la personne ou même l'hôtellerie-restauration sont des secteurs plus féminins que les autres. Les femmes sont donc plus exposées à la crise que les hommes.