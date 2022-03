Droits des femmes : le quinquennat qui s'achève a été décevant pour le collectif "Nous Toutes" à Saint-Étienne

Comme chaque année, de nombreuses manifestations sont organisées en ce mardi 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes. Des actions à un mois du premier tour de la présidentielle et après cinq de mandat d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Le président sortant avait fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat mais le bilan n'est pas satisfaisant selon plusieurs collectifs féministes.

"Effectivement, il y a un processus d'évolution qui s'est mis en route. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment dû aux politiques, analyse Agathe Rochet, membre de Nous Toutes à Saint-Étienne. On a bien vu qu'en 2017, lors de la campagne, il disait que la grande cause du quinquennat serait l'égalité femmes-hommes. En 2020, il a nommé Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur [mis en cause par plusieurs femmes pour des affaires de harcèlement ou de viol, il n'a pas été mis en examen, NDLR] et puis on a Marlène Schiappa, qui était à l'égalité femmes-hommes, qui était aussi un petit peu controversé on va dire, après beaucoup de propos grossophobes entre autres."

Si le gouvernement met en avant les bracelets anti rapprochement qui ont été développés durant le quinquennat tout comme un arsenal législatif, un budget en hausse et la formation des policiers et des gendarmes, les changements ne vont pas assez vite pour la militante : "Ça va toujours trop lentement parce qu'effectivement, on a encore 113 femmes qui sont mortes [en 2021 sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint]. Donc on aimerait bien que ça aille plus vite. Après, tout le monde peut comprendre que ça peut être aussi compliqué de tout réformer d'un coup mais il y a des vraies failles quand même auxquelles il faudrait remédier."