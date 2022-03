VIDÉO - Droits des femmes : les avocats d'Avignon proposent des consultations gratuites

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, l'ordre des avocats du barreau d'Avignon propose des consultations gratuites axées sur les droits des femmes. Ces consultations ouvertes aux femmes sont accessibles sur trois sites : au palais de justice et sur les deux campus de l'Université d'Avignon. "Toutes les thématiques, toutes les préoccupations qui intéressent les femmes et les jeunes femmes peuvent être abordées, que ce soit les violences, le harcèlement, l'aspect social du droit du travail, le droit familial également", détaille le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon, Jean-Maxime Courbet, invité de France Bleu Vaucluse ce mardi matin.

"L'accès aux droits est égal pour tous et remonte à 1946 mais on s'aperçoit qu'on a encore du mal à faire mettre en place cette égalité sur le plan pratique, sur le plan salarial, sur le plan professionnel, avec des disparités de salaires qui perdurent par exemple", constate Jean-Maxime Courbet. "Le barreau d'Avignon a voulu se mobiliser pour justement auprès des jeunes femmes, notamment pour qu'elles puissent connaître leurs droits et faire valoir leurs prétentions", poursuit-il.

Les consultations ont lieu ce mardi entre 9h et 17h au palais de justice d'Avignon et sur les deux campus de l'université : Hannah Arendt et Jean-Henri Fabre pour les lycéennes et étudiantes.