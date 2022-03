Drôme : 12 stagiaires de l'école de cuisine de Thierry Marx se forment à Valence

Depuis le 14 mars 2022, l'ancien réfectoire de La Poste situé avenue Édouard Herriot à Valence a été transformé en une cuisine digne des grands restaurants. Face aux six plans de travail, douze stagiaires s'affairent aux fourneaux. Durant onze semaines ils vont apprendre les rudiments de la cuisine française. Il s'agit d'une formation gratuite et itinérante de l'école "Cuisine Mode d’Emploi" fondée en 2012 par le chef Thierry Marx dans les locaux de La Poste de Valence. au métier de la restauration pour les personnes éloignées de l'emploi avec, à la clé, un diplôme reconnu par l’État et la branche professionnelle.

Une aubaine pour les participants

Parmi les apprentis, beaucoup sont en reconvention professionnelle comme Frantz, un habitant de Beauchastel : "Avant j'étais électricien puis j'ai décidé de me reconvertir. Au début c'était un peu compliqué mais finalement nous nous entraidons avec les autres stagiaires. C'est rassurant."

Roman un apprenti cuisinier passionné par ce métier © Radio France - Lucile Auconie

Le Maire de Valence, Nicolas Daragon rend visite aux stagiaires de l’école "Cuisine Mode d’Emploi" © Radio France - Lucile Auconie

Juste à côté, l'une des participantes parcourt 80 kilomètres tous les jours pour se rendre à Valence. Peu importe pour elle, cette formation est une chance : "J'ai un projet entrepreneurial de livraison de repas à destination des salariés et des personnes âgées. Jusque-là, je pensais que me former à la cuisine allait me prendre trop de temps, alors lorsque je suis tombée sur cette formation accélérée. Je me suis dit vas-y fonce !".

90 % des stagiaires décrochent un emploi derrière

Cette formation financée par l'État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement appréciée des employeurs. Certains se sont d'ailleurs engagés à recruter de futurs diplômés à l'issue de leur apprentissage qui doit se terminer le 6 mai prochain.

Ces promesses d'embauches, ce sont forcément des bonnes nouvelles pour les stagiaires mais elles le sont aussi pour les professionnels du secteur. Edmond Abouzeid, président de l’Union des métiers de l’industrie hôtelière de la Drôme rappelle qu'il est, pour les patrons, de plus en plus difficile de recruter : "Il y a pas mal de personnes qui sont parties voir ailleurs et travailler dans d'autres secteurs d'activités. Nous avons sollicité plusieurs établissements de restauration pour savoir s'ils étaient prêts à embaucher nos stagiaires et certains ont même précisé pouvoir en prendre trois ou quatre !".