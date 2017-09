Drôme : 50 brebis sautent d'une falaise après une attaque de loup

Une cinquantaine de brebis ont été retrouvées mortes ce mardi au pied d'une falaise sur la montagne des 3 becs près de Bourdeaux, dans la Drôme. Affolées par le prédateur, les bêtes ont sauté de la falaise pour s'écraser 400 mètres plus bas.

5e attaque en six mois pour l'éleveur qui se dit "abattu" après cette nouvelle attaque

Jean-Benoit Maillard est excédé et pour lui la coupe est pleine ! C'est la 5e attaque qu'il subit depuis le mois de mars. Il élève 220 brebis sur la commune des Tonils depuis une dizaine d'années et il a perdu une centaine d'animaux. Ce mardi, il a retrouvé ses brebis mortes, écrabouillées contre les rochers sur plus de 300 mètres au dessous de la falaise. Quanrate-deux ont été retrouvées, il en manque encore une quinzaine.