Drôme : 60 km de détour pour emmener les enfants à l'école à cause d'un pont en travaux

Lorsque les travaux d'élargissement seront terminés, en principe fin mai, la vie sera facilitée pour les habitants de Recoubeau-Jansac. Depuis une dizaine d'années, le pont en pierre qui surplombe la Drôme, doit être rénové. Le département avait à l'époque classé le dossier en bas de la pile. Mais récemment, alors que l'ouvrage bouge, la nécessité de faire des travaux s'est imposée. C'est chose faite depuis le 1er mars, mais pas sans conséquences.

Des dizaines de kilomètres de détour

Tous les matins, Dominique emmène son enfant à l'école de Recoubeau-Jansac. Mais depuis le 1er mars, impossible pour lui de traverser le pont qui relie le hameau de la gare au centre-bourg. "Je dois faire un détour par Luc-en-Diois. J'ai calculé, sur une journée entre le matin et les soir, cela me fait 64 kilomètres de détour aller-retour", explique-t-il.

Il pousse même la comparaison jusqu'à la fin des travaux, prévue dans trois mois : "Cela représente au total 3.000 kilomètres soit la distance jusqu'à la frontière russe". Des désagréments qui l'ont poussé à envoyer un courrier au Département, en charge de la rénovation. Ses services nous indiquent qu'une réponse est sur le point d'être envoyée.

Le ramassage scolaire matin et soir

"Aujourd'hui, c'est sûr que c'est compliqué pour les riverains mais les travaux vont se faire dans un minimum de temps, explique le maire Jean-Pierre Rouit. Si nous avions eu un désordre alors là, ça aurait beaucoup plus long. Il aurait fallu monter un dossier en catastrophe et ça aurait pu prendre une année ou deux".

Prochainement, le pont passera d'une à deux voies, permettant aux gros engins agricoles de traverser le pont ; le tablier sera totalement stable et les parapets ne menaceront plus de s'effondrer. En attendant, face à l'agacement des 25 habitants du hameau côté rive droite, dont six enfants, la mairie et le département travaillent sur des solutions.

"Après les vacances de Pâques, on souhaite un aménagement pour que les parents puissent déposer les enfants à l'entrée du pont. Le chauffeur du SIVOS (Syndicat intercommunal à vocation scolaire) les récupérera. Les enfants pourront manger à la cantine. Et le soir, ils seront de nouveau déposer à l'entrée du pont et les parents pourront les récupérer", nous indique le maire. Le service sera mis en place jusqu'à la fin des travaux