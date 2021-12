Drôme : à Die, des élus parrainent des migrants pour les aider à trouver leur place

Ils étaient une quarantaine dans une salle de la mairie de Die, ce samedi 18 décembre, rassemblés pour assister à la deuxième cérémonie de parrainage entre élus et migrants. La ville de Die, dans le sud de la Drôme, fait partie de l'association nationale des villes et territoires accueillants (ANVITA), et comme une quinzaine d'autres villes en France, hier, elle officialisait ce lien entre représentants de l'Etat et personnes exilées.

La salle remplie de la mairie de Die © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Marion Perrier, adjointe aux affaires sociales à la mairie de Die, porte le projet : "Notre rôle, ça va être de pouvoir soutenir les démarches dont ont besoin ces personnes, de les faciliter. Par exemple, avec nos réseaux, on peut passer des coups de fil pour demander un entretien d'embauche et leur trouver du travail."

La cérémonie sert aussi à officialiser une réalité : "On reconnaît que les gens sont présents sur le territoire, qu'ils font d'ores et déjà des démarches avec des associations et des civils et que ça marche. Certains ont déjà trouvé un emploi, un logement , ils sont insérés dans la société. On est à la disposition de nos filleuls pour les accompagner. Le but c'est qu'ils soient des citoyens reconnus, Français, à part entière", détaille Marion Perrier.

Une première cérémonie s'est tenue en septembre, à la demande de l'association La Parallèle. Cette fois-ci, l'association le Redar a participé : certains membres parrainent eux aussi des migrants. Les parrainages s'étendent donc au-delà des élus de la commune.

Une cérémonie riche en émotions

Chaque binôme se présente devant le public, le parrain ou la marraine adressant quelques mots à son filleul ou sa filleule. Les personnes exilées présentent leur parcours. Celui de Constance, 26 ans, originaire du Cameroun, est particulièrement saisissant : "Mon parcours a été très difficile, parce que j'ai accouché de mon premier enfant en pleine traversée de la Méditerranée", raconte-t-elle. "Je suis très heureuse d'être ici. Les gens du Diois m'ont accueillie à bras ouverts. Ils m'ont donné un toit, à manger… je leur dois beaucoup. Merci, merci, merci, je suis très reconnaissante."

Constance et sa famille ont un appartement à Valence, mais sont encore en situation irrégulière, elle ne peut pas travailler et son compagnon non plus. Alors elle espère beaucoup du parrainage. Son parrain, c'est Eric Sicard, adjoint à la mairie, ému par la cérémonie : "Ecouter ces parcours de vie, ces trajectoires, c'est extrêmement touchant et bouleversant. Ça donne envie de pouvoir les accompagner, être un petit échelon de leur accueil ici et leur donner la possibilité de reconstruire une vie."

Alice Coroenne, élue municipale, avec son filleul, Diabate, 32 ans, originaire de Côte d'Ivoire © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les trajectoires des personnes exilées parrainées ce samedi sont multiples : il y a deux familles irakiennes, de quatre et neuf enfants, de jeunes hommes venus de Guinée, de Côte d'Ivoire, et puis Afida, une Algérienne qui a fui les violences conjugales. Elle s'est trouvé une nouvelle famille à Die. Sa marraine au civil lui a rendu hommage en récitant le poème "Il y a des mots" de Paul Eluard :

Il y a des mots qui font vivre

Et ce sont des mots innocents

Le mot chaleur le mot confiance

Amour justice et le mot liberté

Le mot enfant et le mot gentillesse

Et certains noms de fleurs et

Certains noms de fruits

Le mot courage et le mot découvrir

Et le mot frère et le mot camarade

Et certains noms de pays de villages

Et certains noms de femmes et d’amis

Après la lecture du poème, moment d'émotion autour d'Afida, de ses marraines au civil et de Marion Perrier, élue-marraine à compter de ce samedi © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les grandes embrassades étaient proscrites à cause du covid, mais la gratitude et les larmes de joie étaient bien présentes.