Drôme : Abdelghani Merah, le frère de Mohamed Merah, marche contre la radicalisation

Le frère aîné de Mohammed Merah a entrepris une grande marche à travers la France, de Marseille à Paris, pour dénoncer l'intégrisme religieux et alerter sur les risques de radicalisation des jeunes. Abdelghani Merah vient de passer trois jours sur les routes de la Drôme.

Seul le long de nos routes, Abdelghani Merah marche "pour protéger nos jeunes, nos enfants face aux intégristes religieux". Cinq ans après les tueries de Toulouse et Montauban, le frère aîné de Mohamed Merah est parti à pied de Marseille début février, pour rejoindre Paris. Depuis trois jours, il traverse la Drôme. Le quadragénaire a dormi à Saint Vallier ce vendredi soir, et rejoindra Péage-de-Roussillon (Isère) ce samedi.

Je m'inquiète pour ces jeunes qui prennent le chemin du djihadisme. Aujourd'hui dans les quartiers, les jeunes aiment plus ce que fait Daesh que ce que fait la police." (Abdelghani Merah)

Abdelghani Merah ne se remet pas des tueries perpétrées par son frère. Partager le son sur : Copier

Abdelghani Merah n'arrive pas à faire le deuil. "Surtout pour les enfants, ça me hante." Depuis que son petit frère a tué sept personnes en mars 2012, Abdelghani Merah l'a renié. "Ce n'est plus mon frère. C'est Mohamed Merah". Le marcheur veut alerter la jeunesse : "Réveillez-vous ! Faites attention à la doctrine de plus en plus dangereuse qui frappe à notre porte".

Pour Abdelghani Merah, impossible de dire "mon frère" pour parler de Mohamed Merah. Partager le son sur : Copier

Dénoncer les prédicateurs

Lui veut "redorer" l'image des jeunes des quartiers, "salie" par les attentats de son frère. Mais Abdelkhani Merah dit avoir peur pour la France. Il cite des prédicateurs, comme celui que l'on surnomme l'Emir Blanc à Toulouse. "Je sais que lui, il endoctrine pas mal de gens. En ce moment, il a un petit jeune entre les mains, et j'ai peur pour ce jeune." A son arrivée à Paris, le marcheur demandera à rencontrer le ministre de l'Intérieur pour lui faire part de ces inquiétudes.

Quand on voit tous ces prédicateurs agir aux yeux de tous, et qu'on ne leur fait rien, je ne comprends plus la France".

Abdelghani Merah suit les traces de la Marche des Beurs, en 1983. Après un crime raciste, une vingtaine de marcheurs étaient partis de Vénissieux. A Paris, le cortège avait rassemblé 100 000 personnes. Abdelghani Merah, lui, marche seul. "Je rends hommage à ces mères souvent seules, oubliées, mises de côté par nos politiques de tous bords, et pour redonner l’espoir", explique-t-il sur le site de la Brigade des Mères, qui soutient son périple.