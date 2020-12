Drôme - Ardèche : 160 sites 5G autorisés

La 5G n'est plus une lointaine technologie. Un rapport de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire doit être publié au printemps 2021, des maires prennent des moratoires pour tenter de ralentir le déploiement d'ici là. Mais la 5G est installée peu à peu sur le terrain. L'Agence Nationale des Fréquences a autorisé 90 sites 5G dans la Drôme, 70 en Ardèche. Ils sont référencés sur le site internet de l'ANFR.

La 5G installée sur des pylônes existants

Pour l'instant, la technologie est installée sur des pylônes existants pour le 3G et la 4G. Et l'opérateur Free a lui déjà activé sa 5G ici et là, on peut déjà avoir un abonnement donc. Quand on regarde sa carte sur le site internet, on voit que la 5G haut débit (3.5 GHz) est pour l'instant disponible à un seul endroit sur nos deux départements, sur une partie Nord Est de la ville de Valence.

Free propose surtout de la 5G bas débit (700 MHz), des antennes 4G converties. Là on voit qu'Annonay, Lamastre, Aubenas par exemple sont couverts en Ardèche. Pierrelatte, Donzère, Livron, Loriol, Saint-Donat-sur-l'Herbasse par exemple sont déjà desservis dans la Drôme.

En vert, les zones couvertes par la 5G bas débit (700 Mhz) de l'opérateur Free - Capture écran site internet Free

A en croire la carte, même une partie de Dieulefit capte cette 5G bas débit alors que le conseil municipal avait voté un moratoire.