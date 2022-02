Drôme et Ardèche : le gendarme des télécoms plutôt satisfait des travaux sur le réseau téléphonique

Il y a un an, Laure de la Raudière avait déclaré : "un réseau de téléphone comme ça, c'est inacceptable." Ce mercredi 23 février, la présidente de l'Arcep, l'Autorité de régulation des communications électroniques, est revenue dans la Drôme, à Montvendre, pour dresser le bilan. Tout en soulignant les problèmes toujours existants, elle se dit plutôt satisfaite des avancées.

À l'époque, en mars 2021, Laure de la Raudière avait vu des élus désespérés. Aujourd'hui, l'ambiance a bien changé à Montvendre. Le maire de la commune, Bruno Servian, regarde des techniciens en train de réparer des lignes au sol : le dernier chantier sur sa commune. Même au niveau de la communication avec Orange, il sent la différence : "Globalement, sur la commune tout a été rétabli ! J'ai rencontré un interlocuteur qui répond présent à chaque fois que j'ai besoin de ses services. Notamment la semaine dernière, par exemple, ils sont intervenus très rapidement !"

Un dialogue retrouvé que salue Célia de Lavergne, députée En Marche et qui avait dénoncé les problèmes récurrents de réseau auprès du gouvernement : "La Drôme est le département qui a réuni le plus de comités cuivre en préfecture en un an. Le dialogue est rétabli avec les élus et nous voyons enfin les résultats".

Laure de la Raudière est venue s'assurer de l'avancée des travaux, un an après sa venue en Drôme Ardèche © Radio France - Willy Moreau

Mais il reste encore des points de crispation. Patrick Fayn, adjoint à la mairie de La Bégude-de-Mézenc dit rencontrer encore beaucoup de soucis et s'interroge sur des poursuites contre l'opérateur : "Il y a deux ans, j'ai fait un tour avec un gars d'Orange. Aujourd'hui, rien n'a évolué. Un câble est resté sur le côté. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les procédures ?".

Plus de 1 000 poteaux réparés

Orange a réparé 1.200 poteaux en Drôme et en Ardèche sur les zones de renforcement mises en exergue par l'opérateur et 500 techniciens sont mobilisés. Laure de la Raudière a encore quelques questions, mais les réponses apportées sont encourageantes : "Il reste encore des abonnés au réseau cuivre qui restent en panne pendant de nombreuses journées et on m'a aussi signalé des problèmes de saturation de réseau cuivre, c'est-à-dire que vous avez trois clients pour deux prises. Sur ces sujets, Orange progresse dans ses travaux pour résoudre les dégradations du réseau."

Les techniciens d'Orange sur le dernier chantier en cours à Montvendre © Radio France - Willy Moreau

Orange va axer ses efforts sur six zones en particulier dans nos départements jusqu'au mois de septembre, trois par départements sur les neuf zones de renforcement. Laure de la Raudière l'a rappelé aux représentants d'Orange présents ce mercredi : elle fera tout pour que l'opérateur maintienne le cuivre jusqu'à l'arrivée de la fibre, au maximum dans trois ans.