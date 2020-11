Drôme-Ardèche : le Secours catholique face à la deuxième vague de pauvreté

15 000 personnes sont aidées par le Secours catholique dans la Drôme et en Ardèche. Depuis le début de la crise sanitaire, l'association voit arriver de nouveaux profils dans ses locaux : des étudiants, des commerçants ou encore des auto-entrepreneurs tombés précipitamment dans la précarité.

Des Drômois et des Ardèchois sont tombés dans la précarité à cause de la crise sanitaire (image d'illustration).

Que faire face à la deuxième vague de pauvreté qui s'abat sur le pays ? La question obsède les bénévoles des associations caritatives dans la Drôme et en Ardèche. Le premier confinement a plongé des milliers de Français dans la précarité. Selon l'Insee, 30% des ménages modestes ont vu leurs revenus baisser.

à lire aussi Confinement : la Croix-Rouge cherche une soixantaine de bénévoles dans la Drôme

Des jeunes, des auto-entrepreneurs et des commerçants en détresse

Alors qu'une partie de l'économie est de nouveau à l'arrêt, les conséquences sociales sont déjà visibles dans les locaux du Secours catholique. "On voit arriver des nouveaux profils de personnes précaires : des étudiants et des intérimaires, qui ont perdu leur boulot mais aussi des auto-entrepreneurs qui venaient de lancer leur activité et même des commerçants !", raconte Charles Bour, le président de l'association en Drôme-Ardèche.

15 000 personnes sont aidées par le Secours catholique dans la Drôme et en Ardèche. Ce chiffre risque d'augmenter selon Charles Bour, qui en appelle au gouvernement. "Les associations ne peuvent pas être les seules à aider les personnes en situation d'extrême précarité. Il faut augmenter le RSA (revenu de solidarité active), pour atteindre un montant qui permette de vivre dignement. Ce montant, nous l'estimons à 863 euros (contre 550,93 euros par mois pour une personne seule, actuellement)".

12% de la population française a faim

Ce jeudi, le Secours catholique publie son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. "Avec la crise sanitaire, la France a ouvert les yeux sur une réalité qui passe d’ordinaire sous les radars : des familles, des personnes seules, des jeunes ont besoin de l’aide alimentaire pour ne pas avoir faim. Huit millions de personnes ont à subir cette humiliation, soit 12 % de la population. C'est huit fois plus que dans les années 1980", écrit l'association en préambule de ce rapport.