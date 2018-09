Valence, France

Il faut manier votre télécommande si vous voulez continuer à regarder la télé. Sont concernées uniquement les personnes qui reçoivent la télé via la TNT, c'est-à-dire avec une antenne râteau sur le toit. Si vous avez une box, ou si vous regardez les programmes via le câble, vous n'êtes pas concernés.

Dégager de l'espace pour la téléphonie mobile

L'agence nationale des fréquences réduit sur la bande passante la part dédiée à la TNT pour dégager de l'espace pour la téléphonie mobile. Les fréquences des chaines de la TNT vont donc être réattribuées région par région. L'opération a commencé en octobre 2017, elle se terminera en juin 2019. Et pour cette phase du 11 septembre 2018, les régions concernées sont la vallée de l'Isère entre Romans-sur-Isère et Grenoble, le département de l'Ardèche, et la Drôme à l'exception du Vercors, des Baronnies et du Diois.

Scanner les chaines sur votre téléviseur

Il faut, à partir de ce mardi matin 11 septembre, faire une recherche de chaines avec votre télécommande. C'est l'opération que vous faites lorsque vous installez un nouveau téléviseur. Il s'agit de scanner la bande passante pour que votre téléviseur mémorise automatiquement les nouvelles fréquences. Vous trouverez une aide sur le site recevoirlatnt.fr ou au n° de téléphone suivant 0970 818 818.

Des aides financières

Il est possible, dans des cas très rares, que vous soyez contraints de modifier l'orientation de votre antenne râteau. Dans ce cas, l'Etat peut vous venir en aide en débloquant une somme de 120 €.