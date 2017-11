Drôme-Ardèche : les petits commerçants font aussi leur Black Friday

Depuis plusieurs jours, la grande distribution nous inonde de publicités à l'occasion du Black Friday, une opération commerciale venue des Etats-Unis et qui prpose des prix défiant toute concurrence. En Drôme-Ardèche, de plus en plus de boutiques indépendantes suivent le mouvement.

En Drôme-Ardèche , ils sont de plus en plus nombreux à suivre cette opération commerciale venue des Etats Unis : une journée, le dernier vendredi de Novembre, pendant laquelle les grandes enseignes d'électroménager ou de vêtements proposent des réductions pouvant aller de 50% à 80%. L'opération est aprfois organisée durant plusieurs jours.

Face à ce phénomène très développé sur Internet, beaucoup de commerçants indépendants dans les villes tentent de résister et proposent eux aussi des prix alléchants a l'occasion du Black Friday. Sur le bassin d'Annonay par exemple, une boutique sur deux suivrait le mouvement cette semaine selon la présidente des commerçants.

En 2015, les français ont dépensé plus de 140 millions d'euros a l'occasion du Black Friday .