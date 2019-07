Drôme/Ardèche : les supporters de l'Algérie fêtent la victoire

Valence, France

Ils se sont rassemblés dans les rues du centre-ville de Valence avant le coup de sifflet final. Les supporters ont manifesté leur joie en brandissant le drapeau national vert/blanc/rouge de l'Algérie.

Des manifestations sans incident majeur

Il n'y a pas eu d'incident majeur. Une vingtaine de deux-roues ont fait du rodéo sur les boulevards. Tout est rentré dans l'ordre à 2 heures et demi du matin. Quatre cents supporters sont descendus dans les rues à Romans et à Montélimar. Ils étaient une centaine à Pierrelatte dans le quartier du Roc et une cinquantaine de véhicules ont sillonné la ville en klaxonnant. .