Drôme : beaucoup d'émotion lors de l'hommage aux victimes du terrorisme

Le préfet de la Drôme, les élus, les associations de victimes se sont réunis ce jeudi 11 mars à midi devant le monument aux morts dans le parc Jouvet à Valence. Une cérémonie pour rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme. "La commémoration est d'abord ce que la Nation doit à tous ceux qui ont été balayés par la violence du terrorisme, à ceux qui se sont relevés meurtris, à ceux qui ne se relèveront pas " a expliqué le préfet de la Drôme.

"J'ai une pensée particulière pour les Drômois, bon nombre sont tombés ici ou ailleurs sous les coups des terroristes" a insisté Hugues Moutouh en citant chacun de leurs prénoms.

Des victimes et des proches de victimes du terrorisme ont assisté ce jeudi midi à la cérémonie à Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Je souhaite tout particulièrement et bien humblement saluer ceux qui, présents parmi nous ce matin, ont connu dans leur chair les atrocités du terrorisme, les victimes de l'attentat du musée du Bardo le 18 mars 2015, les victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, enfin les victimes de l'attaque à Romans-sur-Isère le 4 avril dernier" a expliqué le maire de Valence, Nicolas Daragon. "Ces crimes abjects nous touchent dans la même horreur".

"Ces moments solennels partagés sont très importants"

"C'est dur d'être là, de se replonger dans ce qu'on a vécu ; aujourd'hui j'avoue avoir eu beaucoup d'émotion, je ne m'attendais pas à cela" explique Emmanuelle Blachon, grièvement blessée lors de l'attaque à Romans-sur-Isère le 4 avril 2020.

"C'est très important d'être là pour les victimes qui sont mortes, pour les blessés qui ont du mal à se reconstruire" - Emmanuelle Blachon.

"C'est important d'être solidaire, d'avoir de la compassion et ça fait aussi des moments solennels partagés qui permettent de trouver du réconfort dans ces choses protocolaires mais qui apportent de l'humanité malgré tout".

Le témoignage d'Emmanuelle Blachon, grièvement blessée lors de l'attaque du 4 avril 2020 à Romans-sur-Isère. Copier

Françoise Vernet a survécu à l'attentat du Bardo le 18 mars 2015. Avec onze autres Drômois, elle était en train de visiter le musée à Tunis, lorsque celui-ci a été pris en otage par deux djihadistes. Le traumatisme est toujours là : "_tout revient sans prévenir, on n'oubliera jamais, c'est difficile les journées comme ça mais il faut être là ; ils ont voulu détruire la valeur de la vie, ils n'ont réussi qu'à la rendre plus précieuse_".

Des victimes et proches de victimes ont déposé des gerbes de fleurs ce jeudi devant le monument aux morts dans le parc Jouvet à Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ghislaine Michel a perdu son frère et sa belle-sœur lors de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice : "ça va faire cinq ans et c'est comme si c'était hier, on est meurtri au fond de notre cœur". "Ça ravive la douleur ces commémorations mais on a besoin là, d'être près d'eux et de partager avec les victimes et les familles des victimes pour se sentir moins seul".

Cérémonie ce jeudi matin devant le monument aux morts dans le parc Jouvet à Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

La maire de Romans conviée à la cérémonie aux Invalides

La maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Thoraval, a assisté à la cérémonie nationale organisée ce jeudi matin aux Invalides à Paris. Le 4 avril 2020, un réfugié soudanais tuait deux personnes et en blessait cinq autres à Romans-sur-Isère. "Cette tragédie nous marquera jusqu'à notre dernier jour".

Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère, a assisté ce jeudi matin à la commémoration aux Invalides à Paris. Copier

"Le Président de la République a convié les maires de communes qui ont connu ces tragédies et c'est très bien ; il n'y a pas de petite ou de grande ville, il n'y a pas de petite ou de grande tragédie".

Marie-Hélène Thoraval fait savoir ce jeudi qu'un hommage sera organisé le 4 avril prochain sur sa commune de Romans-sur-Isère (sans en préciser pour le moment les modalités).