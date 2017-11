Drôme : c'est fini pour la maternité de Die !

Après des années d'incertitude, le couperet est tombé : la maternité de Die dans la Drôme fermera définitivement ses portes le 31 décembre. La ministre de la santé a annoncé la nouvelle aux élus du Diois ce vendredi midi. Un centre de périnatalité ouvrira à la place.

Il n'y a donc pas eu de miracle. La plus petite maternité de France va disparaître.

L'autorisation de fonctionnement de la maternité de Die qui court jusqu'au 31 décembre 2017 n'a pas été renouvelée.

Agnès Buzyn , la ministre de la santé l'a annoncé ce vendredi midi à Paris aux élus du Diois venus la rencontrer : la députée En Marche Célia Delavergne, Gilbert Trémolet le maire de Die et président de l'hôpital, Alain Matheron président de la communauté de communes du diois et les deux conseillers départementaux du secteur , Bernard Buis et Martine Charmet.

16 millions pour un scanner et des travaux en contrepartie de la fermeture de la maternité et de la chirurgie

La maternité sera remplacée par un centre de périnatalité. Les femmes enceintes devront aller accoucher à Valence ou à Gap. La chirurgie ferme également mais les urgences seront renforcées à Die. Die obtient un scanner et la reconstruction de l'hôpital pour un montant de 16 millions d'euros.

Alain Matheron, qui se bat depuis des années pour préserver la maternité, dit être "sous le choc". L'élu espère que la décision ne freinera pas l'installation des jeunes couples dans ce secteur de la Drôme où la population est vieillissante.

Déjà plus aucun gynécologue à demeure

Cette issue fatale n'est pas une surprise. La situation de la maternité était de plus en plus précaire : il n'y a plus que des gynécologues remplaçants qui se succèdent à Die. Par ailleurs, le directeur de l'hôpital de Valence -qui gère l'établissement à distance- n'avait pas demandé que l'autorisation de fonctionner soit renouvelée.

En fin d'après-midi, le Préfet de la Drôme et le directeur de l'Agence Régionale de Santé présenteront conjointement les détails de ce qu'ils ont intitulé "l'avenir de l'offre de soins dans le Diois".

Manifestation le 2 décembre

Ecoeuré, le collectif de défense avait déjà prévu une manifestation dans les rues de la ville le 2 décembre prochain. Il prévoit en plus une opération "surprise" de femmes enceintes le 9 décembre.

La maternité de Die réalisait moins de 150 accouchements par an (130 enregistrés fin septembre 2017).