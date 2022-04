Un mois après leur arrivée dans la Drôme, à Châteauneuf-de-Galaure, Liza et Bogdan essayent de s'intégrer. Liza a trouvé du travail et Bogdan tente de remonter sa société d'informatique.

Drôme : comment vont Bogdan et Liza, deux Ukrainiens installés depuis un mois à Châteauneuf-de-Galaure

Nous avions suivi l'arrivée de Bogdan et Lisa après leur traversée de l'Europe. Ils avaient posé leurs quelques valises chez Stella Carlino, dans sa maison de Châteauneuf-de-Galaure. Les deux jeunes ukrainiens sont recueillis par cette famille, la même qui avait accueilli la mère de Bogdan il y a 30 ans, après la catastrophe de Tchernobyl.

L'inquiétude demeure

Un mois après, leurs visages sont plus éclairés, presque souriants. Depuis, Lisa a trouvé du travail dans un restaurant. Elle fait des desserts en extra le week-end. "À Kiev, j’avais ma propre entreprise de gâteaux. Et c’était difficile d’être ici sans : les gâteaux, c'était le sens de ma vie." Elle aimerait relancer sa petite entreprise en France aussi.

Bogdan, son compagnon, suit les cours de l'université de Kiev en ligne le matin. Mais il est difficile, explique-t-il, de commencer une nouvelle vie quand ses amis, devenus soldats, sont toujours en Ukraine. "Je reçois parfois des nouvelles d’eux. Mon meilleur ami est soldat des forces spéciales. Il m'a dit que les trois premiers jours de guerre ont été terriblement difficiles. Il avait très peur." Bogdan, en plus de ses cours, essaye de remonter son entreprise d'informatique qu'il avait en Ukraine. Mais pour l'instant, il ne trouve pas de clients français et a perdu tout ses clients ukrainiens.

Stella qui les accueille à Châteauneuf-de-Galaure, fait tout au quotidien pour rassurer les deux jeunes ukrainiens. "Je suis contente, ils se sont bien adaptés. C'est pas facile tous les jours...Leur famille leur manque beaucoup." raconte Stella. Une inquiétude traduite par leurs yeux, rivés sur leurs téléphones entre chaque phrase. "C'est normal" témoigne Jocelyn Canet, de la Protection Civile de la Drôme. Il est en contact avec ces deux jeunes ukrainiens et revient d'un voyage humanitaire en Pologne et en Ukraine.

Pour lui, le risque maintenant, c'est le choc des cultures pour ces déplacés dans d'autres pays : "Ils ont perdu tous leurs repères, ils ne savent plus quoi faire, s'il faut rester, retourner en Pologne, rentrer en Ukraine..." explique-t-il. Jocelyn Canet, qui a vu la détresse de ces déplacés pendant quinze jours à la frontière Pologne-Ukraine, ajoute : "Ces gens avaient une vie normale, comme vous et moi. Certains en plus sont partis avant que la guerre n'arrive chez eux."

À Châteauneuf-de-Galaure, Stella Carlino cherche désormais une auto-école pour Bogdan et Liza. Les deux jeunes ont le permis mais "le soucis c'est que leur code de la route n'est pas le même qu'en France. J'aimerais bien qu'ils puissent avoir une journée ou deux de révisions. Ce serait bien pour pouvoir circuler en toute sécurité." Une remise à niveau gratuite de leur code de la route, pour que Bogdan et Liza puissent être encore plus autonomes ici en France.