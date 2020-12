Plus d'une centaine de policiers seront déployés dans la Drôme pour veiller au respect du couvre-feu ce jeudi soir. Le dispositif a été mis en place dès mercredi pour faire de la prévention auprès des usagers avant le réveillon.

Drôme : contrôles de police renforcés pour le nouvel an

Plus personne dans les rues après 20h ce jeudi soir. Les autorités veulent faire respecter strictement le couvre-feu en cette nuit de réveillon. Dispositif policier renforcé : plus d'une centaine d'agents déployés dans la Drôme depuis mercredi, soit trois fois plus que la normale. Des points de contrôle sont mis en place pour vérifier les attestations.

Contrôle strict des attestations

20h30. Sur le point de contrôle, les agents arrêtent les voitures les unes après les autres pendant une heure. Presque tout le monde a son attestation, ou au moins un prétexte valable. Mais ce n'est pas toujours le cas, explique le brigadier-chef Millard. "Il nous arrive, à des heures plus tardives, de faire face à des gens qui se déplacent avec des attestations imaginaires et des prétextes saugrenus comme aller acheter une boîte de conserve à deux heures du matin."

Les agents procèdent au contrôle des papiers du véhicule et de son conducteur, mais aussi des attestations de déplacement. © Radio France - Nicolas Joly

Les policiers sont aidés de la Brigade anti-criminalité, la BAC. Dans une voiture discrète, ces agents se tiennent prêts à prendre en chasse quiconque tenterait de se soustraire au contrôle, en faisant demi-tour à la vue des gyrophares, par exemple. "Une conduite hésitante ou une conduite un peu trop rapide va nous indiquer que quelqu'un voudrait se soustraire au contrôle", explique le brigadier-chef.