Drôme : Denise, 88 ans, est sans téléphone et sans téléalarme depuis la neige il y a un mois

Génissieux, France

Un mois après les fortes chutes de neige, le téléphone n'est pas revenu partout en Drôme-Ardèche et 3 000 clients sont toujours sans service sur les deux départements. Mais le 6 décembre dernier, Orange nous avait assuré que les lignes des personnes les plus fragiles, notamment les personnes âgées sous téléalarme, avaient été réparées en priorité.

Ce n'est visiblement pas le cas chez toutes les personnes concernées. À 88 ans, Denise vit sans téléphone à Génissieux, près de Romans dans la Drôme, depuis la neige. Le câble qui relie la maison de Denise au poteau téléphonique sur le bord de la route a été arraché par la chute de branches. "Et depuis le 14 novembre, c'est comme ça", se désole son fils, Gérard.

"On n'a aucun interlocuteur chez Orange"

Sauf que Denise vit seule, et qu'à 88 ans, sa sécurité dépend du téléphone. "Parce que sans téléphone, la téléassistance ne fonctionne pas. Je lui ai pris un téléphone portable adapté aux personnes âgées mais comme elle n'entend presque plus rien, elle n'entend pas le téléphone", résume son fils.

Gérard a sollicité Orange à de nombreuses reprises, mais aussi la mairie et la députée de circonscription. Il a fini par recevoir un SMS il y a deux semaines lui expliquant que le service serait rétabli au plus tard... le 24 janvier ! "Je suis désemparé et démuni, soupire-t-il. Parce qu'on ne peut joindre personne. On n'a aucun interlocuteur chez Orange."

Le SMS reçu par Gérard Vassy concernant la ligne fixe de sa mère le 29 novembre dernier. © Radio France - Adèle Bossard

Sans réponse de l'opérateur, Gérard a contacté France Bleu Drôme Ardèche. Et Orange nous a répondu. Il existe bien une cellule de crise spécifique au service client, nous explique-t-on, mais elle n'est activable que par un élu ou par des médias. La ligne de Denise devrait donc être rétablie dans les jours qui viennent, après notre intervention.

L'oncle et la tante de Gérard, également privés de fixe malgré leur téléalarme en Drôme des collines, ont eux retrouvé le téléphone il y a quelques jours, après l'intervention de la députée Emmanuelle Anthoine.