Drôme : des collectes pour aider le Liban dans l'agglo de Valence

Quinze jours après l'explosion qui a fait au moins 177 morts, 6500 blessés et des centaines de milliers de sans-abris à Beyrouth, l'association valentinoise Val'Liban appelle toute la semaine à la solidarité pour récolter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène destinés aux sinistrés.

La solidarité s'organise dans l'agglo de Valence pour les victimes de la catastrophe de Beyrouth. L'association Val'Liban organise cette semaine plusieurs collectes de denrées alimentaires non périssables et de produits d'hygiène. C'était mardi à la mairie de Bourg-lès-Valence, ce mercredi et vendredi à St Marcel-lès-Valence et tous les jours jusqu'à vendredi à l'hôtel-de-ville de Valence. L'association a besoin de farine, lait infantile, lait en poudre adulte, céréales et graines sèches ( pois chiche, semoule, lentille...), savon, shampoing, dentifrice, brosses à dents, kit d'hygiène féminine. Les colis seront envoyés vers Beyrouth par le consulat libanais de Marseille. Ces dons permettront de venir en aide aux 300.000 personnes qui ont du quitter leur logement à Beyrouth après l'explosion meurtrière.