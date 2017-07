Drôme : des espaces détente sur les aires de l'A7 pour vous inciter à faire une pause

Vous en avez assez des bouchons sur l'autoroute des vacances ? Faites des pauses dans les espaces détente installés par Vinci Autoroutes sur les aires de l'A7, notamment à Montélimar et Saint-Rambert-d'Albon dans la Drôme.

Il faut s'armer de patience sur l'A7 en ces jours de départ en vacances. Les ralentissements sont très nombreux et ça va durer tout l'été.

De gros bouchons sur l'A7 dans le sens nord/sud, ce jeudi vers 14h, au niveau de l'aire de Montélimar suite à un accident. © Radio France - Mélanie Tournadre

Pour vous inciter à faire des pauses sur la route des vacances, Vinci Aurotoutes met en place, comme l'été dernier, des espaces détente et des activités sur ses aires, notamment celles de Saint-Rambert-d'Albon et de Montélimar dans la Drôme.

Du théâtre sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon

Des représentations théâtrales sont organisées ce jeudi et ce vendredi sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon dans la Drôme. - Nelly Desteve

Sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon, des représentations théâtrales ont lieu, ce jeudi 13 juillet et ce vendredi 14 juillet. Elles visent à inciter les automobilistes à faire une pause dans le voyage et à mieux connaître les conseils de sécurité à suivre lors d'un long trajet en famille.

Des espaces sieste et des activités sportives

Des espaces sieste, avec chaises longues, sous les arbres sont également mis en place, jusqu'à la fin du mois d'août, sur les aires de Montélimar et Saint-Rambert-d'Albon.

Françoise et Henri, retraités grenoblois, font une sieste sur la route des vacances, sur l'aire de Montélimar. © Radio France - Mélanie Tournadre

De nombreuses activités sont également mises en place sur ces aires de l'A7 : escrime, trampoline, boxe, escrime, BMX ou encore escalade. De quoi occuper les enfants et leur permettre de se défouler après des heures passées dans la voiture.

Activités sportives gratuites sur l'aire d'autoroute de Montélimar. © Radio France - Mélanie Tournadre

Espace convivialité sur l'aire d'autoroute de Montélimar. © Radio France - Mélanie Tournadre

Reportage sur l'aire de Montélimar, sur l'A7,au cœur de l'espace détente. Copier

74 % des conducteurs ne s'arrêtent pas toutes les deux heures

Espace détente et activités sur l'aire d'autoroute de Montélimar. © Radio France - Mélanie Tournadre

Si Vinci Autoroutes met en place, comme l'été dernier, ces multiples activités sur ces aires d'autoroute, c'est que selon ses études, 74% des conducteurs européens ne respectent pas la recommandation d'une pause toutes les deux heures. Alors que 40 % des accidents mortels sur autoroute sont liés à la somnolence ou à l'inattention.

Reportage au cœur des activités mises en place sur l'aire de Montélimar pour inciter les vacanciers à faire des pauses. Copier

"Nous avons eu 48 véhicules de service Vinci percutés depuis le début de l'année sur l'ensemble de nos autoroutes, c'est presque autant que sur toute l'année dernière ; il faut dire stop" explique David Pinoli, chargé de communication chez Vinci Autoroutes. "Il faut se reposer, faire la sieste et surtout arrêter le téléphone au volant qui cause de très nombreux accidents".

Les espaces sieste et les activités sportives sont mises en place, tous les vendredis et samedis jusqu'à la fin du mois d'août, sur les aires de Montélimar et Saint-Rambert-d'Albon.