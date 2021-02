Drôme : des pompiers volontaires plus nombreux et engagés plus longtemps

Le Service de secours et d'incendie de la Drôme présentait ce mardi le bilan de son "plan d'action pour le développement du volontariat" mené entre 2017 et 2020. Des pompiers volontaires plus nombreux, qui s'engagent plus longtemps : le président du SDIS est ravi.