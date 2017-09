Drôme : des travaux hors norme sur l'A7 jusqu'en avril

Un chantier inédit va débuter le 2 octobre sur l'autoroute A7, entre Montélimar Nord et Montélimar Sud dans la Drôme. La phase de préparation a déjà débuté. Plus de 120 personnes vont travailler à la rénovation de 48 km de chaussée jusqu'à la fin du mois d'avril.

Vous l'avez peut être déjà remarqué, d'importants travaux se préparent sur l'A7, entre Montélimar Nord et Montélimar Sud, dans la Drôme. Les automobilistes ne peuvent roule que sur deux voies, dans les deux sens. Quelques bouchons sont déjà signalés à cause de cette préparation et c'est loin d'être terminé car les gros travaux démarrent le 2 octobre prochain..

Sept mois de travaux, sans compter les pauses

Ces travaux inédits sur l'A7 démarrent avant l'échangeur de Montélimar Nord et se terminent juste avant celui de Montélimar Sud. Ils visent à rénover la chaussée sur 48 kilomètres, 24 kilomètres dans chaque sens de circulation. Près de 120 personnes vont travailler sur cet énorme chantier, ainsi qu'une quinzaine de salariés de Vinci Autoroutes.

La localisation du chantier - Vinci Autoroutes

Ces travaux vont donc débuter le 2 octobre prochain et devraient durer jusqu'à la fin du mois d'avril. Ils devraient se terminer avant la saison estivale. Des pauses seront effectuées dans ce chantier, il n'y aura pas de travaux lors des vacances de la Toussaint ainsi que de mi-décembre à mi-février, afin d'éviter la formation d'énormes bouchons sur l'A7.

Planning des travaux sur l'A7 entre Montélimar Nord et Montélimar Sud, dans la Drôme. - Vinci Autoroutes

Pendant ce chantier, la zone de travaux sera de six kilomètres à chaque fois (elle se déplacera petit à petit)et il faudra rouler dans cette zone à 70 km/h et à 50 km/h au niveau des basculements d'un côté à l'autre de l'autoroute. Les automobilistes ne pourront alors rouler que sur deux voies, dans les deux sens.

Exemple d'organisation du trafic pendant une phase de chantier, sur la zone de travaux de six kilomètres. - Vinci Autouroutes

220 000 tonnes d'enrobé

Ces travaux vont permettre de refaire la chaussée , pas seulement la couche de roulement, habituellement de 2,4 à 4 centimètres d'épaisse. "On va aller en profondeur, on va enlever jusqu'à 25 centimètres pour refaire les différentes couches inférieures de la chaussée" explique Laurent Chabrier, responsable du pôle ingénierie chez Vinci Autoroutes.

Une rénovation de la chaussée en profondeur - Vinci Autoroutes

"L'autoroute existe depuis 1966-1968, la voie de droite, celle des poids-lourds, est la plus sollicitée et il peut avoir des fissurations et des décollements importants" explique Laurent Chabrier qui supervise le chantier.

Laurent Chabrier : "on va enlever jusqu'à 25 centimètres de couches inférieures de la chaussée". Copier

Un chantier à 15,6 millions d'euros

Ce chantier inédit va coûter 15,6 millions d'euros à Vinci Autoroutes. Il constitue la première phase de travaux qui vont être réalisés sur l'A7 par Vinci Autoroutes d'ici 2020. Ces grands travaux, au total, concerneront 62 kilomètres de chaussée dans chaque sens.

Reportage sur ce chantier inédit. Copier

Le chantier en chiffres. - Vinci Autoroutes